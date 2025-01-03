"أسرار الوقت".. كتاب لمنال الصناديقي عن قصور الثقافة

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، كتاب "أسرار الوقت"، للشاعرة منال الصناديقي، ضمن سلسلة "كتابات نقدية".

يضم الكتاب قراءات نقدية وتحليلات لعدد من الأعمال الشعرية العامية والفصحى، ويختم بتناول عمل سردي وحيد لخيري شلبي.

وقدمت "الصناديقي" خلال الكتاب بعض تأملات تأويلية تغلب عليها الانطباعية وتكاد تخلو من المصطلحات السائدة في تحليل الأعمال الأدبية، تأملات يظهر فيها عمق تجربتها القرائية ونضجها.

من القراءات التي قدمتها "الصناديقي" دراسة نقدية لديوان "الحقايق تتشاف في العتمة" للشاعر أسامة البنا، قراءة نقدية لديوان "عادي جدا" للشاعر مصطفى جوهر، أما الأعمال الشعرية الفصحى، فتناولت سر التكشف والدهشة في أشعار أحمد المريخي وقراءة لديوان "حركات مراهقين"، سر الوقت لدى محمود المغربي فى ديوانه "العتمة تنسحب رويدا"، مسرحة القصيدة وفلسفة الحضور عند أحمد سراج في ديوانه "الحكم للميدان"، وأخيرا الاحتياج للحكي يقلب المواجع لدى خيري شلبي ويبث فينا ألما دفينا.

عن ديوان "الحقايق تتشاف في العتمة" تقول: يفاجئنا الشاعر الأقصري أسامة البنا في ديوانه بعنوان مغاير يدفعنا إلى عمق الفكر، ويكشف رؤيته البصيرة لدقائق الأمور.

استطاع شاعرنا أن يمزج في ديوانه بين شفافية الروح وإحساس الصوفي المبتهل الذي يبحث عن الحقيقة أينما وجدت، ويضفر ذلك مع التراث الديني وتاريخ الأنبياء ووضع بلدنا الحالي، عنوان الكتاب يطرح أسئلة مهمة: كيف ترى الحقائق في الظلام؟ وهل الحقائق تحتاج إضاءة كي نراها؟ وأي عتمة تلك التي يقصدها الشاعر؛ أهي عتمة مادية أم معنوية؟ أيقصد نور القلب/ البصيرة التي لا يمتلكها إلا ذوو الهمم من أصحاب الأرواح الشفيفة، أم نورا آخر؟

وعن مجموعة "تقليب المواجع" لخيري شلبي تقول:

يعزف خيري شلبي عبر خمس وثلاثين قصة -من العيار المؤلم- على وتر حساس لدى القارئ، ألا وهو: الاحتياج الدائم بكل شكوله وانفعالاته التي تدفع صاحبها إلى رد فعل ما.. وتضيف: إن خيري شلبي جمع -من وجهة نظري- قصصه الخمس والثلاثين في خمس تيمات، ألا وهي: الاحتياج إلى العنف، الاحتياج إلى الآخر، الاحتياج إلى الرزق، صلاح وعقوق الأبناء، الفضفضة والبحث عن الذكريات.

"كتابات نقدية" سلسلة تعنى بنشر الكتابات النقدية القديمة والحديثة والمعاصرة النظري منها والتطبيقي من أجل تواصل مثمر مع فنون الأدب، وهى إحدى سلاسل إصدارات الإدارة العامة للنشر الثقافي، بإدارة الكاتب الحسيني عمران، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، تصدر السلسلة بإدارة تحرير محمد التابعي، سكرتير التحرير عبد العليم عبد الفتاح، وتصميم الغلاف عماد عبد الغني.