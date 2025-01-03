جروس يعقد جلسة مع لاعبى الزمالك قبل انطلاق المران

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الجمعة، على ملعب النادي، استعداداً لمباراة المصري البورسعيدي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشدد المدير الفني على أهمية مباراة المصري المقبلة، ولا بديل سوى الفوز في اللقاء من أجل الاقتراب من حسم التأهل للدور التالي.

وقال جروس للاعبين:" كل اللاعبين لن يشاركون في اللقاء ولكني واثق من جاهزية كل لاعب للمشاركة في اللقاء وتنفيذ المطلوب منه في حال احتياج الفريق لمجهوداته".

ومنح المدير الفني بعض التعليمات الفنية للاعبين لتنفيذها خلال مران اليوم استعداداً للقاء المرتقب أمام المصري.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة المصري المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.