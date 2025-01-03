طلب إحاطة للحكومة بسبب الترع المكشوفة داخل الكتل السكنية

تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هانى سويلم وزير الرى والموارد المائية، حول ما اتخذته الحكومة من اجراءات لاعادة النظر فى اشتراطات تغطية الترع والمجارى والقنوات المائية خاصة وأن هناك العديد من هذه القنوات المائية لازالت تمثل خطورة بالغة على حياة المواطنين نتيجة وجودها داخل الكتل السكنية.

وتساءل أمين قائلاً : لماذا تظل مثل هذه الترع والمصارف والقنوات المائية مكشوفة ولايتم تغطيتها بحجة عدم توافر الاشتراطات دون تحديدها ؟ ولماذا لايتم استبدال التبطين لهذه الترع والمجارى والقنوات المائية الكائنة داخل الكتل السكنية بالتغطية للحفاظ على صحة وأرواح المواطنين؟.

وطالب النائب أشرف أمين من الحكومة الاسراع فى ايجاد حلول عاجلة لهذه المشكلة خاصة مع تزايد إلقاء المخلفات والحيوانات النافقة داخل هذه الترع والمجارى المائية دون رقابة او اجراءات رادعة لمرتكبى مثل هذه الكوارث الخطيرة التى تهدد صحة وأرواح المواطنين مقترحاً على رئيس مجلس النواب احالة طلب الاحاطة إلى لجنة الزراعة والرى واستدعاء وزير الرى والموارد المائية للرد عليه.