جروس يجهز الزمالك لموقعة المصري.. والقلعة البيضاء في مهمة صعبة بالميركاتو الشتوى

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، للمواجهة المرتقبة مع نظيره المصرى البورسعيدى، يوم الأحد المقبل ضمن منافسات إياب دور المجموعات بالجولة الرابعة من عمر مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويخوض الفريق الأول بنادى الزمالك، تدريبات مكثفة تحت قيادة السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفارس الأبيض وجهازه المعاون، وذلك من أجل تجهيز اللاعبين لحصد الثلاث نقاط.

وكان لقاء الذهاب الذى جمع بين الفريقين على ملعب "استاد القاهرة الدولى"، قد انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد، سجله اللاعب أحمد سيد زيزو فى الدققة الـ 64 من عمر المباراة.

وكان السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، قد طوى صفحة مواجهة الاتحاد السكندرى، ضمن منافسات الجولة الـسابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "نايل"، والتى انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين نظيفين.

أحرز ثنائية الزمالك اللاعب ناصر منسى فى الدقيقة 66، وكريم الديب لاعب الاتحاد الذى سجل هدفا فى مرماه عن طريق الخطأ فى الدقيقة الـ 72 من عمر اللقاء.

بعد هذه المباراة اعتلى الزمالك، قمة ترتيب الدورى المصرى الممتاز "نايل"، برصيد 14 نقطة، حصدها من 7 جولات، حقق خلالها الفوز فى 4 مواجهات والتعادل فى مواجهتين وخسر في مباراة وحيدة.

وفى الكونفدرالية يحتل الزمالك صدارة مجموعته الرابعة، برصيد 7 نقاط بعدما خاض ثلاث مواجهات، حقق الفوز فى اثنتين وتعادل فى مواجهة وحيدة.

الفارس الأبيض يسعى للحفاظ على لقب الكونفدرالية الذى حققه الموسم الماضى

وتضم المجموعة التى يتصدرها الزمالك، مواطنه المصرى البورسعيدى، محتل الوصافة برصيد 4 نقاط، وبلاك بولز الموزمبيقى صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وأنيمبا النيجيرى، المتذيل بنقطة وحيدة.

ويستعد جروس لمواجهة المصرى البورسعيدى، فى الإياب، بخطط فنيه يعمل على تطبيقها خلال مران الفارس الأبيض، بالارتكاز على بناء الهجمات من على طرفى الملعب.

وداوى جروس ما كان يعانى منه الزمالك الفترة الماضية، بعد أن كان يغيب عنه الخُطط الفنية، التى كان يعتمد عليها المدير الفني السابق البرتغالي جوزيه جوميز، المدرب الحالي للفتح السعودي، بعد إنهاء عقده مع القلعة البيضاء، وظهر الفريق بدون التكتيكات وكأنه فريق مفكك.

وكان مردود تلك الخطط هى ظهور الزمالك بأداء أفضل في مباراته الأخيرة عن المباراتين السابقتين أمام سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش، سواء كان الفريق يستحوذ على الكرة أم من الجانب الفنى.

ويسعى جروس لقيادة الزمالك لتحقيق الفوز وضمان التأهل لدور الـ 16، وذلك من أجل الحفاظ على لقب الكونفدرالية الذى يحمل لقبه فى الموسم الماضى.

على الجانب الآخر؛ تخوض إدارة الزمالك، سوق الانتقالات الشتوية الحالية بقوة، بعد العدد الكبير من لاعبيه، الذى من المفترض ان تنتهى عقودهم فيه، بعد ان تم فتحه من من 1 يناير الجارى، وحتى 8 فبراير المقبل.

وتعتبر تلك الفترة من القيد الشتوى هى من أهم فترات الانتقالات للزمالك فى السنوات الأخيرة، بسبب كمية النجوم التى يمتلكها الفارس الأبيض وينتهى عقدها فيه.

حيث يضم الزمالك بين صفوفه 8 لاعبين يحق لهم التوقيع لأى نادٍ دون الرجوع للزمالك، وهم: أحمد سيد زيزو، وعبد الله السعيد، نبيل عماد دونجا، حمزة المثلوثى، عمر جابر، محمد عبد الشافى، محمود حمدى الونش والتونسي سيف الدين الجزيري.

فيما يمتلك الزمالك بين قائمته 3 لاعبين معارين هم: البولندي كونراد ميشالاك، ومحمد حمدى، والمغربي محمود بنتايك ولم يتم حسم مصير استمرار أى لاعب منهم حتي الآن.

وعلمت "البوابة" من مصادرها، أن السويسرى جروس، غير مقتنع ببقاء اللاعب البولندي كونراد ميشالاك، فى الفترة المقبلة بين اللاعبين المحترفين داخل القلعة البيضاء.