بالانفوجراف| الحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعة

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ٢٢٨ حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ٢٧ ديسمبر وحتى ٢ يناير الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الانفوجراف الضوء على ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع لجنة مخرجات ضبط الأسواق وأسعار السلع، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة رانيا النشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من مسئولي الوزارات.

وخلال هذا الأسبوع أيضا تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شركة مصر للغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، حيث رافقه الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام.

وترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق التكافل الزراعي، بحضور عدد من الخبراء ذو الصلة من الجهات المعنية، كما ترأس أيضا، اجتماعي مجلسي إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، وصندوق الأراضي الزراعية، لمناقشة بعض الأعمال المتعلقة بالمنتفعين وموقف مشروعات الهيئة في المحافظات

وشهد وزيرا الزراعة في مصر والأردن، ختام أعمال الدورة السابعة للجنة الفنية الزراعية المصرية الأردنية المشتركة بحضور أعضاء اللجنة من الجانبين.

كما شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الشركة المصرية للأدوية واللقاحات البيطرية، وشركة "كورفيدا" الكندية، كما التقى "فاروق" مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لمناقشة ملفات التعاون المشترك في مجالي البيئة والزراعة، كما كرم وزير الزراعة، مزراعي ومنتجى القمح من خلال احتفالية الحملة القومية للقمح والتي نظمها معهد المحاصيل الحقلية.

وأعلنت وزارة الزراعة الزراعة واستصلاح الأراضي، نجاح البرنامج القومي لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر، في استنباط ٨ أصناف مصرية جديدة من تقاوي محصول الطماطم، حيث اطلع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على الأصناف الجديدة، وأشاد بجهود العلماء والباحثين في البرنامج.

ونشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجراف بعنوان: تعزيز الأمن الغذائي للشعبين الشقيقين.. "مصر والأردن.. التكامل العربي الزراعي المشترك، كما نشرت حملة وزارة الزراعة للتوعية والإرشاد الزراعي والإنتاج الحيواني، "معاك في الغيط"، فيديو وملصقات لتوعية مربي الدواجن، ورعاية القطعان خلال فصل الشتاء، كما نشرت أيضا، انفوجراف للتعريف بأهمية وأهداف صندوق التكافل الزراعي، الذي ترأس اجتماعه الأول علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

ونظمت محطة بحوث بالوظة دورة تدريبية تحت عنوان "أساسيات تربية نحل العسل وإنشاء المناحل في المناطق الصحراوية"، كما نظم مركز بحوث الصحراء عدد من الأيام الحقلية للمزارعين بمركز التنميه المستدامة لموارد الوادي الجديد للتعريف بآفات المحاصيل الحقلية والخضر وأهم الممارسات الزراعية الصحيحة.

وأصدر مركز البحوث الزراعية تقريرا تضمن أنشطته البحثية والتدريبية والارشادية والزيارات الميدانية وتعزيز التعاون الدولي ونقل المعرفة لدعم الكفاءات، كما وزع مشروع التنمية الزراعية المستدامة وسبل المعيشة (SAIL) أن المشروع قام بتوزيع ٣٢ منحة أبقار لعدد ٤٦ سيدة كل اثنين فى واحد بمنطقة وادى النقرة ، وكذلك توزيع ٥٢ عجلات تحت عشار لعدد ١٠٤ سيدة من قرى وادى الصعايدة بمحافظة أسوان منحة من المشروع.

فيما تقدم المركز الاقليمي للاغذية والاعلاف في تصنيف سيماجو الاسباني للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024، كما وقع الدكتور محمد العربي مدير مشروع تنمية الاستزراع السمكي البحري بوزارة الزراعة مع الدكتور محمد الجوهري رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية بروتوكول تعاون في مجال تبادل الخبرات والدعم الفني والمعارف والمعلومات، كما توجه الدكتور أمجد ريحان رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى والسادة المهندسين من مختلف المحافظات لإحدى محطات إعداد التقاوى بالمنوفية للتدريب على طرق سحب العينات تمهيدا لإجراءات التفتيش الدولى في فبراير المقبل.

كما شاركت الدكتورة هالة أبو يوسف مدير المعمل المركزي للمبيدات في ورشة العمل الإقليمية التي نظمتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، بالمملكة المغربية، حول الإدارة البيئية السليمة للمبيدات المنتهية الصلاحية في الدول العربية، كذلك استعرض اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية إنجازاته خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024، حيث حقق أرباحا بنسبة 173%.

ونظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، بالتعاون مع "كروب لايف مصر" ورشة عمل لدعم منتجي ومصدري الفراولة بمركز بدر بمحافظة البحيرة تحت عنوان: "أهم العوامل المؤثرة على محصول الفراولة قبل وبعد الحصاد"، كما عقدت مدير المعمل اجتماعا برؤساء الأقسام لمراجعة الاستعدادات الخاصة بكل قسم لتجديد اعتماد المعمل في مواصفة الأيزو، فيما بلغ إجمالي عدد العينات التي استلمها المعمل خلال هذا الأسبوع 7100 عينة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

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