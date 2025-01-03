احتجاز رهائن في سجن "آرل" بجنوب فرنسا

احتُجز خمسة أشخاص اليوم /الجمعة/، رهائن في سجن "آرل"، في مقاطعة "بوش دو رون" بجنوب فرنسا، حسبما أفادت مصادر في الشرطة والسجن.

وقال مصدر في السجن إن سجينا يحمل سلاحا أبيض يحتجز أربعة ممرضين وحارسا، مضيفا أن الرجل لديه سجل من الأزمات النفسية.

ووفقا لوسائل إعلام فرنسية؛ يشهد سجن "آرل"، الواقع في المنطقة الصناعية الشمالية للمدينة، على بعد بضعة كيلومترات من وسط المدينة، عملية احتجاز لرهائن. وتتواجد قوات الشرطة كما توجهت قوات التدخل السريع إلى السجن.

وأوضح وزير العدل، جيرالد دارمانين - على منصة "إكس" - أن خمسة أشخاص محتجزون كرهائن: أربعة من العاملين في الرعاية الصحية وحارسا بالسجن، مضيفا أن كل الوسائل تم حشدها ويتابع عن كثب تطوارت الوضع.

