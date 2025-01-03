محافظ أسوان يفتتح سوق اليوم الواحد في الطابية بتخفيضات 30 %

افتتح اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان سوق اليوم الواحد، والمقام بمنطقة الطابية لتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق و بتخفيضات تصل لأكثر من 30 % ، ويضم أقسام المجمدات من اللحوم، وأيضاً الدواجن الطازجة والبقوليات والخضروات والفاكهة ، ومختلف متطلبات البقالة ، فضلاً عن معرض منتجات مركز التدريب الحرفى للمعاقين .

محافظ أسوان يفتتح سوق اليوم الواحد بمنطقة الطابية

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وضمن المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " .

المراقبة والتفتيش الدورى علي الأسواق للتأكد من التزامها بالتخفيضات المقررة

وأثناء تفقده لأقسام المعرض برفقه المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والمهندس خالد أبو القاسم مدير عام مديرية التموين ، والمحاسب حسام الأنصارى رئيس الغرفة التجارية، فضلاً عن القيادات التنفيذية ، أكد الدكتور إسماعيل كمال على حرص المحافظة للتوسع فى إقامة المزيد من المنافذ والمعارض لبيع السلع بمختلف المدن والمراكز لضمان توافر السلع بكافة أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة ، ويتم المراقبة والتفتيش الدورى عليها للتأكد من إلتزامها بالتخفيضات المقررة، وهو الذى يشهد متابعة مستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبالتنسيق مع وزارة التموين بقيادة الدكتور شريف فاروق.

وأشاد بالروح الوطنية لشركاء النجاح من وكلاء الشركات للمنتجات المختلفة لحرصهم على القدوم لأسوان لتوفير السلع المتنوعة بسعر المصنع والجملة بالتعاون مع وزارة التموين بما يساهم فى تحقيق أكبر إستفادة ممكنة للمواطنين من التخفيضات المقدمة لهم.

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