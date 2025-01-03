اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية يشكل الهيكل الإداري للمجلس النوعي للزيتون

صرح اللواء أشرف الشرقاوي رئيس الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية بأن الاتحاد قام بتشكيل الهيكل الإداري للمجلس النوعي للزيتون واختيار المنسق العام للمجلس الدكتور شاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الأغذية والدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية اختياره منسقا للعلاقات الدولية والدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية اختياره لاقتصاديات السوق.

كما تم اختيار ممثلا عن جمعية "هيا" لشئون المعارض والتسويق والأستاذ محمود البرغوثي للاعلام والتثقيف والدكتور ايمن حمودة مدير معهد البساتين السابق للدعم الفني والارشاد.

وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية: “إن المجلس النوعي للزيتون يضم في تشكيله ممثلين لجميع الحلقات التي تخدم صناعة الزيتون، من المزارع، وحتى المصنعين والمصدرين، إضافة الي ممثلين حكوميين للمجالس التصديرية، وغرفة صناعة الغذاء وهيئة سلامة الغذاء وباحثين من مركز البحوث الزراعية، تدعمها العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة وذلك ضمان التمثيل المتكامل الذي يدفع صناعة الزيتون المصري إلى الأمام، إنتاجًا، وتصنيعًا، وتصديرًا”.

وأضاف "الشرقاوي" أن المجلس بصدد عمل دورات تدريبية والنزول الي الحقول للوقوف على المشاكل التي تواجه مراحل الزراعة والعمل على حلها، والاشتراك بالمعارض والمهرجانات المحلية والدولية.