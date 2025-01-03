8 أفضل وجبات صحية خفيفة للتغلب على أعراض الأرق وعدم النوم ليلا

يعاني عدد من الأشخاص من أعراض الجوع في وقت متأخر من الليل أو التعرض لإنخفاض مستوى السكر في الدم مما يؤثر على ساعات النوم.

لذلك يجب التعرف على أفضل الوجبات الصحية الخفيفة للتغلب على أعراض الأرق وعدم النوم ليلا:

1- شرب الحليب الدافئ:

يعد الحليب الدافئ من أفضل المشروبات للسيطرة علي الأرق والارهاق ، حيث يحتوي على التربتوفان، وهو حمض أميني يعمل على إنتاج السيروتونين والميلاتونين، وهما هرمونان يؤديان إلي الاسترخاء والنوم.

2- الموز:

يتميز الموز بتوافق عنصر البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما معدنان يعملان على ارتخاء العضلات وتهدئة الأعصاب، مما يمهد علي النوم بصورة أفضل.

3- الكرز:

يتكون من نسبة كبيرة من الميلاتونين، وهو الهرمون الأساسي لعملية تنظيم دورة النوم والاستيقاظ في الجسم. يمكن تناول الكرز الفريش أو عصير الكرز قبل النوم.

4- اللوز:

يتكون من عنصر الماغنيسيوم والدهون الصحية والبروتين، وهي مواد غذائية صحية تعمل على الهدوء وتحسين جودة النوم.

5- الشوفان:

يحتوي الشوفان على الكربوهيدرات المعقدة التي تعمل على إفراز الأنسولين، الذي يؤدي الي إنتاج السيروتونين والميلاتونين. يمكن مزج الشوفان مع الحليب أو الزبادي.

6- الزبادي اليوناني مع العسل:

يعد الزبادي اليوناني مصدر رائع للبروتين والكالسيوم، أيضا يعمل العسل على إنتاج الميلاتونين. حيث إضافة كمية بسيطة من العسل مع الزبادي اليوناني قبل النوم.

7- خبز الحبوب الكاملة مع الأفوكادو:

يتوفر في خبز الحبوب الكاملة الكربوهيدرات المعقدة، بينما يتواجد في الأفوكادو الدهون الصحية التي تمهد على الشعور بالشبع والاسترخاء.

8- بيض مسلوق:

هو مصدر رائع للبروتين والكوليسترول الجيد الذي يساعد على الشعور بالشبع ويمنع الاستيقاظ بسبب الجوع.