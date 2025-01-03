"الدفاع الروسية": خسائر "جسيمة" تكبدتها القوات الأوكرانية على محور كورسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة /كورسك/، خسائر بلغت أكثر من 225 عسكريا، إضافة إلى معدات عسكرية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية /سبوتنيك/، حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في /كورسك/، إن خسائر القوات الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغت أكثر من 225 عسكريا وناقلتي جند مدرعة وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وخمس سيارات ومدفع ميداني.

وأضافت الدفاع الروسية أن وحدات تجمع قوات "سيفير" (الشمال) استهدفت تشكيلات 11 لواء أوكرانيا في مناطق 14 بلدة بمقاطعة /كورسك/ الحدودية، كما صدت هجمة مضادة.

وأوضحت أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور /كورسك/ بلغت 47265 عسكريا، و263 دبابة، و204 مركبات مشاة قتالية، و146 ناقلة جند مدرعة، و1393 مركبة قتالية مصفحة، و1321 سيارة، و340 مدفعا ميدانيا، و42 راجمة صواريخ من بينها 11 راجمة من طراز "هيمارس" و6 من طراز "ملرز" أميركية الصنع، و14 قاذفة لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات، و7 سيارات للنقل والتذخير، و83 محطة حرب إلكترونية، و13 رادارًا مضادًا للبطاريات، و4 رادارات دفاع جوي، و28 قطعة من المعدات الهندسية من بينها 13 مركبة هندسية لإزالة الحواجز ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "او ار-77، وكذلك 7 مركبات مدرعة للإصلاح والإخلاء".

