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الجمعة 03 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يعزيان بايدن في ضحايا الحادث الإرهابي بنيو أورليانز

الملك سلمان بن عبدالعزيز
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس جوزيف بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة نيو أورليانز. 

وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز- في البرقية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - "علمنا بنبأ الحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة نيو أورليانز، ومانتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين هذا العمل المشين، لنعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة، مع تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل".

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، للرئيس جوزيف بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة نيو أورليانز.

وقال ولي العهد: "بلغني نبأ الحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة نيو أورليانز، ومانتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أعبر لكم عن استنكاري لهذا العمل، لأقدم أحر التعازي وصادق المواساة لكم ولشعبكم، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل".
 

الولايات المتحدة بايدن نيو أورليانز