ads
الجمعة 03 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأمن العراقي يلقي القبض على إرهابي خطط لتنفيذ هجوم بطوزخورماتو شمال شرق البلاد

جهاز الأمن الوطني
جهاز الأمن الوطني العراقي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم /الجمعة/، القبض على إرهابي خطط لتنفيذ هجوم إجرامي بقضاء طوزخورماتو في محافظة صلاح الدين شمال شرق العراق. 

وذكر الجهاز - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن "قوة من جهاز الأمن الوطني، تمكنت من إلقاءِ القبضِ على إرهابيٍّ كان يعتزمُ تنفيذ عملية تفجيرٍ باستخدامِ عبوة ناسفة في قضاء طوزخورماتو".

وأضاف أنه "وفقًا للمعلومات الاستخبارية، تبينَ أنَّ المتهم ينتمي إلى ما يُسمى بـ"ولاية كركوكَ"، حيثُ تولى مهام توفير الدعم اللوجستي والمواد المتفجرةِ، بالإضافةِ إلى الترويج للعصابات الإرهابية عبرَ مواقع التواصل الاجتماعي، ووفقًا لاعترافاتِهِ، فقد كُلف من قبل عصاباتِ داعش المهزومةِ بتنفيذِ عمليةٍ إرهابيةٍ تستهدفُ القوات الأمنيةَ في طوزخورماتو، عبرَ زرعِ عبوةٍ ناسفةٍ كان قد أخفاها في إحدى المقابر".
 

محافظة صلاح الدين العراق جهاز الأمن الوطني العراقي