"من مسجد السيد يوسف".. محافظ الأقصر يطالب المواطنين بالتكاتف لحماية الوطن

تابع المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، أعمال التطوير التي تجرى على قدم وساق بساحة مسجد السيد يوسف، حيث تم عمل مظلات جديدة لحماية المصلين من أشعة الشمس، لتشمل بذلك معظم أنحاء الساحة التي تقام بها الصلاة في المواسم والأعياد.

صلاة الجمعة

وكان محافظ الأقصر، قد أدى شعائر صلاة الجمعة اليوم بمسجد السيد يوسف بمنطقة الكرنك بمدينة الأقصر، وذلك بحضور كلا من الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، وأحمد وزيري سكرتير عام المحافظة، واللواء هشام الشيمي سكرتير مساعد المحافظة، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى منسق مشروعات جهاز تعمير البحر الأحمر بالأقصر، والنائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب.

وعقب انتهاء شعائر الصلاة، وجه محافظ الأقصر كلمته للمواطنين، حيث أشار إلى أن الأوضاع الإقليمية الحالية تستوجب تكاتف جميع أبناء الوطن لمواصلة النهوض به وحمايته من أي تهديدات، وضمان الحفاظ على مكتسباته وجنى ثمار التنمية من خلال توفير الأمن والاستقرار.

والتقى المحافظ بعدد من الأهالي واستمع إلى مطالبهم، التي وعد بالعمل على تلبيتها في أسرع وقت ممكن، في إطار القانون والإمكانيات المتاحة.

محافظ الأقصر يوجه بتطوير ساحة مسجد السيد يوسف بما يتوافق مع الهوية البصرية

وكان المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، قد وجه خلال جولة سابقة له، بإنشاء سور حول محيط ساحة مسجد السيد يوسف بمنطقة الكرنك، بما يتلائم مع الهوية البصرية والطابع المميز لمدينة الأقصر، حيث تشمل أعمال التطوير، تغيير أرضيات الساحة بالكامل لتصبح من الجرانيت، وعمل مجاري لتصريف مياه الأمطار، وإضافة كشافات إضاءة للساحة، وإقامة سور حول الساحة بما يتلائم مع طابع الهوية البصرية المميز لمدينة الأقصر، موضحاً أنه سيتم التنفيذ من خلال الجهاز المركزي للتعمير.

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