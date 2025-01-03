"لقاء الجمعة للأطفال"بمسجد في إطسا وسط حضور كبير وإشادة من الحاضرين

عقدت فعاليات برنامج لقاء الجمعة للأطفال من مسجد الحسيني، إهريت، التابع لإدارة إطسا غرب، بالفيوم اليوم الجمعة وذلك بتوجيهات من وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري، وبرعاية كريمة من الدكتور محمود الشيمي، مدير المديرية، وبحضور الشيخ محمود أمين، مسؤول شؤون القرآن بالمديرية، والشيخ أحمد محمد حسانين، مدير الإدارة، وذلك في إطار الدور التثقيفي ونشر الفكر الوسطي المستنير الذي ثقوم به وزارة الأوقاف المصرية.

وخلال اللقاء أكد العلماء أن هذا البرنامج يأتي ضمن مبادرة “بداية جديدة”، التي تعكس رؤية القيادة السياسية لبناء مجتمع متكامل ومتقدم من خلال العمل الجماعي الذي يستهدف تنمية الإنسان المصري وترسيخ هويته الوسطية والمستنيرة.

كما أشاروا أن وزارة الأوقاف تسعى دائما من خلال هذا اللقاء إلى غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، إدراكًا منها بأهمية بناء وعي الطفل بشكل صحيح.

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