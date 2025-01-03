"إيجاك" يجدد اعتماد معمل التبريد والتكييف وتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة بجامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن تجديد اعتماد معمل التبريد والتكييف وتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة بكلية التكنولوجيا والتعليم، من قبل المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك"؛ حيث تم تقييمه طبقًا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17025:2017

وقال الدكتور حسان النعماني أن معمل التبريد والتكييف وتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة بكلية التكنولوجيا و التعليم، هو المعمل الوحيد الذي تم اعتماده من هيئة الإيجاك علي مستوي الجامعات المصرية، والذي يساهم في ربط البحث العلمي بالإحتياجات المجتمعية، من خلال تطبيق نظام الجودة المتوافق مع المعايير الدولية الوطنية وتقوية وتفعيل العلاقة بين كلية التكنولوجيا والتعليم والمجتمع الإنتاجي.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد عبد الرحيم القائم بعمل عميد الكلية ان المعمل يقوم باختبار كفاءة الطاقة للثلاجات المصنعة من قبل مصانع الثلاجات واعطاءه شهادة دولية معتمدة من المعمل بقبول هذا المنتج، كما تم توجيه المعمل للأبحاث المعملية والبحثية لرفع أداء الثلاجات وتوفير الطاقة بتسجيل درجات الماجستير والدكتوراة للإستفادة من الوحدة في الناحية البحثية التطبيقية في تحسين أداء الثلاجات.

وقال الدكتور محمود سالم المدير التنفيذي للمشروع انه تم تجديد اعتماد المعمل بناءاً علي قرار اللجنة المستقلة للاعتماد، مشيرًا إلى أنه تم إعداد بروتوكول تعاون مع المجتمع المدني والجامعات لتقديم الاستفادة من المعمل، كما يتم حالياً إعداد دورات تدريبية به في مجال التبريد وتكييف الهواء.