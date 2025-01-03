يوم الوفاء بمحافظة الأقصر| "عمارة" يكرم قيادات سابقة تقديرًا لجهودهم.. صور

فى لفتة إنسانية، من المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، عدد من القيادات السابقة بالديوان العام والمراكز وعدد من المتفوقين، وذلك بحضور كلا من الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء هشام الشيمى سكرتير مساعد المحافظة، والدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر.

تكريم المسئولين

وشملت التكريمات، كلًا من المهندس محمود شاهين رئيس مدينة البياضية السابق وذلك لبلوغه سن التقاعد القانونية، ورشا منتصر، وخالد بيومى، مديرين بالمديرية المالية للأقصر، ومن العاملين السابقين بمحافظة الأقصر بإدارات الحسابات الخاصة والعامة وانتقل كلا منهما للعمل فى أماكن أخرى.

كما قام بتكريم إيناس عبد الراضى مدير عام مركز المعلومات بمحافظة الأقصر وذلك لبلوغها سن التقاعد القانوني وتسلمتها عنها، المهندسة هناء العربي المشرف العام علي منظومة التقنين نظرا لسفرها خارج المحافظة، كما تم تكريم المهندسة فاطمة مدني نائب رئيس مدينة البياضية الأسبق وخرجت للمعاش منذ نحو ٦ سنوات، والتي كانت أول سيدة بمحافظة الأقصر شغلت هذه الوظيفة، حيث أمر محافظ الأقصر على الفور بتكريمها بشهادة تقدير، وذلك تقديرا لجهدها المبذول فى حياتها المهنية قبل خروجها للمعاش.

نائب محافظ الأقصر يكرم وكيل التعليم السابق بعد بلوغه سن المعاش

وفي وقت سابق، أناب محافظ الأقصر، نائبه الدكتور هشام أبو زيد، لحضور الاحتفالية التي أقامتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لتكريم الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، لبلوغه سن المعاش، وذلك تقديراً لمجهوداته فى خدمة العملية التعليمية بالمحافظة.

شهدت الاحتفالية، حضور اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، ولفيف من القيادات التعليمية والمعلمين بالمحافظة.

شملت الاحتفالية، تقديم عدد من الفقرات الفنية المختلفة، كما تم تقديم مادة فيلمية قصيرة تتضمن مجموعة من الأعمال والإنجازات التي تمت في مديرية التربية والتعليم بالمحافظة خلال فترة خدمة الدكتور صبري خالد بالمحافظة.

ومن جانبه، ثمن نائب محافظ الأقصر، دور القطاع التعليمي بالمحافظة، وجهود وكيل وزارة التربية والتعليم لخدمة العملية التعليمية خلال فترة خدمته بالمحافظة، داعيا المولى عز وجل له دوام الصحة والعافية، كما نقل نائب المحافظ خلال كلمته بالاحتفالية تحيات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر لوكيل وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا على أن تكريم المخلصين يمثل اعترافا بعطائهم واحتفاءً بجهودهم، وتحفيزًا لمن يكمل المسيرة من بعدهم للتفاني فى العمل وبذل المزيد من الجهد.

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تكريم وكيل التعليم السابق (10)

تكريم وكيل التعليم السابق (11)

تكريم وكيل التعليم السابق (4)

تكريم وكيل التعليم السابق (5)

تكريم وكيل التعليم السابق (6)