حركة فتح: يجب أن يكون للسلطة الوطنية الفلسطينية الحق الكامل في حكم غزة

أكد المتحدث باسم حركة فتح وعضو المجلس الثوري الدكتور جمال نزال، أنه يجب أن يكون هناك تمكين مطلق لحكومة السلطة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة إدارة كاملة غير متنازع عليها من أي طرف. وقال الدكتور نزال -في مداخلة لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الجمعة- "إنه يجب على حركتي فتح وحماس التجرد من أي مسعى للمشاركة في الحكم وأن تكون إدارة قطاع غزة الآن المطلقة وغير المقيدة لحكومة السلطة الفلسطينية ".

وأضاف أن لجنة الاسناد المجتمعي المشتركة لإدارة قطاع غزة ليست محل رفض من حركة فتح ولكننا ننتظر من حركة حماس أن تعلن ابتعادها المطلق والكامل عن الحكم والسلطة في المجال الأمني والمالي"، منوها بأن فكرة تشكيل لجنة الاسناد المجتمعي ليست من أطر المصالحة بين حركتي فتح وحماس لأن الخلاف لا يتصل بطريقة الحكم. وأوضح أنه يمكن أن ننطلق إلى فكرة الاسناد المجتمعي من مبدأ لا فصائل في الحكم الآن، حيث أن حركة فتح تعمل على نهج ابعاد الفصائل عن الحكم وقد طبقت هذا المبدأ منذ المؤتمر السادس للحركة في 2009، حيث قررت حركة فتح أن لا تخلط بين الأدوار الحزبية الحركية وبين العمل اللحكومي. وكانت حركة حماس قد دعت حركة فتح والسلطة الفلسطينية إلى التجاوب مع جهود تشكيل لجنة الاسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة، مؤكدة أن الحركة قدمت المرونة للوصول إلى توافقات وطنية من شأنها إعادة الاعتبار للنظام السياسي الفلسطيني.

