7 عادات يومية بسيطة لاستعادة النشاط والحيوية في أوقات الإجازة

في أوقات الأجازة يرغب الكثير من الأسر والأشخاص للترفيهة عن أنفسهم بالخروج والتنزهة للحدائق والمنتزهات في الهواء الطلق.

وهناك بعض العادات التى يمكنك التخلص عن طريقها من الشعور بالاكتئاب والكبت والشعور بالملل والإرهاق واستعادة النشاط والحيوية للجسم وهي كالتالي:

1. في البداية عليك المشي في الهواء الطلق بصحبة الأسرة لمدة 15 دقيقة:

قد يبدو الموضوع سهل وبسيط ، لكن سيعمل علي تغيير حياتك للأفضل ، خاصة في ضوء أشعة الشمس المشرقة حيث يعمل ضوء الشمس على تنظيم الساعة البيولوجية للجسم وتحسين المزاج وزيادة مستويات الطاقة.

2. صعود السلالم بدلا من المصعد:

الأفضل طلوع السلم يوميا حيث يحفز من نشاط الدورة الدموية، مما يفرز الدماغ مادة الإندورفين، وهي مواد كيميائية في الدماغ تحسن المزاج وتزيل القلق أو الشعور بالملل .

3. الابتعاد عن وسائل الاتصال مثل الهاتف يفضل في وقت الصباح:

تجنب استخدام الهاتف المحمول لمده ساعة علي الأقل لأن تصفح الهاتف في الصباح الباكر قد يسبب إرهاق ذهني

4. ممارسة رياضة بسيطة مثل تمارين التنفس العميق:

حيث يعمل التنفس العميق على تهدئة الجهاز العصبي وخفض التوتر ونشاط تدفق الأكسجين إلى الجسم، مما يعمل على تحفيز مستويات الطاقة وخفض معدل القلق والإرهاق ، عليك تجربة التنفس الشهيق والزفير لمدة دقائق محدودة يوميا.

5. شرب الماء باستمرار:

جفاف الجسم يؤدي الي الإحساس بالإرهاق، حافظ على رطوبة جسمك بشرب كمية كبيرة من الماء والسوائل على مدار اليوم.

6. كتابة أشياء خاصة بك تشعرك بالسعادة:

تخصيص وقت بسيط يوميا للتعبير عن ذاتك بكتابة أشياء شخصية مثل كتابة قصص او شعر او أغاني وهي تساعدك علي الشعور بالهدوء والراحة النفسية مما يعمل على تحسين المزاج وتقليل التوتر ورفع معدل الروح المعنوية ، مما يخفض من الشعور بالإرهاق.

7. تخصيص وقت محدد لاستعمال الهاتف:

الضوء الأزرق الصادر من شاشات الهواتف والأجهزة الإلكترونية يعطل إنتاج هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم. يجب الابتعاد عن استعمال الأجهزة عموما قبل النوم بساعة على الأقل للحصول علي نوم صحي ومريح.