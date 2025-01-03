أحمد لاشين: الحشاشين مزيج بين فيلم وثائقي وعمل درامي

تحدث أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس، أحمد لاشين، عن بعض من كواليس مسلسل الحشاشين، وقال إنه في إطار مشروع فني جديد، تم دمج محتوى فيلم وثائقي مع مسلسل درامي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الربط بين الفن والتاريخ.

وفي تصريحاته لـ "البوابة نيوز"، قال لاشين إنه تم دمج أحداث الفيلم الوثائقي مع المسلسل بشكل متناسق، مع التركيز على توظيف الوثائق الفارسية والترجمات التاريخية لدعم القصة التي يجسدها المسلسل.

وأوضح المتحدث أن عملية تصوير الفيلم تمت خلال شهر رمضان، حيث تم تصوير أول مشاهد المسلسل في ذات الوقت، ثم استمر التصوير ليتم عرضه هذا العام، وتابع أن الوثائقي يعتمد بشكل كبير على وثائق تاريخية فارسية، تشمل كتب مثل "سيرة مولانا" والتي تم استخدامها بشكل رئيسي في العمل، مشيرًا إلى أن هذه الوثائق قد تم ترجمتها بعناية لتكون جزءًا أساسيًا من الفيلم.

وأشار إلى أن نقطة أخرى هامة تم التركيز عليها هي دقة الأسماء في الفيلم، حيث تم اكتشاف وجود بعض الأسماء التي كانت تُنطق بشكل خاطئ في بعض الأحيان، وتم تصحيح هذه الأخطاء لضمان تقديم العمل بأعلى مستوى من الدقة والاحترام للتراث التاريخي.