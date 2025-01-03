مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يكرم بطلة فيلم اللون الأرجواني لستيفن سبيلبرج

يكرم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية خلال فعاليات دورته الرابعة عشرة نجمة أفريقية متعددة المواهب وهي أكوسوا بوسيا، وهي ممثلة وكاتبة سيناريو ومخرجة وكاتبة أغاني، ومثلت في السينما الهوليودية أمام كبار النجوم مثل: Danny Glover ، Oprah Winfrey Troy Donahue، كما عملت مع كبار المخرجين مثل : Steven Spielberg ، Antoine Fuquak، Ridley Scott.

تعاونت أكوسوا بوسيا مع الفنان الأسطوري ستيفي وندر الحائز على جائزة جرامي، بصفتها كاتبة كلمات أغنيته "مون بلو"، وفي عام 2024 أخرجت فيلم "ستيفي وندر في غانا "، وهو فيلم وثائقي يسافرعبر ذكريات الطفولة المبكرة التي يرويها الفنان الأسطوري ستيفي وندر نفسه، وبالإضافة إلى أعمالها الفنية، بوسيا هي المؤسس المشارك ورئيسة مؤسسة بوسيا الدولية

أكوسوا بوسيا من مواليد عام 1966، وتنتمي إلى عائلة مرموقة؛ حيث كان والدها، كوفي أبريفا بوسيا، رئيس وزراء غانا من عام 1969 إلى 1972، وبدأت بوسيا رحلتها الفنية بأساس صلب في مجال التمثيل، حيث حظيت بإشادة دولية عند أدائها المؤثر لشخصية "نيتي هاريس" في فيلم اللون الأرجواني عام 1985، المقتبس عن رواية أليس ووكر وإخراج ستيفن سبيلبرج، ولم يعرض هذا الدور موهبتها فحسب، بل شكّل أيضًا علامة فارقة في مسيرتها الفنية، واصلت بوسيا تألقها من خلال أدوار متنوعة في أفلام مثل روزوود ودموع الشمس وأشانتي، مما يُظهر قدرتها على تجسيد مجموعة واسعة من الشخصيات.

وإلى جانب مسيرتها التمثيلية، تتمتع بوسيا بموهبة الكتابة وصناعة الأفلام، وشاركت في عدة مشاريع تعكس شغفها برواية القصص والتزامها بدعم الأصوات المتنوعة، كما امتدت مساهماتها إلى تدريب الطلاب في جامعة كاليفورنيا ، بيركلي، حيث شاركت خبراتها وتجاربها لإعداد الجيل القادم من الفنانين، وبفضل هذا الثراء الفني والثقافي في مسيرتها المهنية المتميزة يكرمها مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الـ 14، ويخصص لها المهرجان مؤتمرا صحفيا داخل معبد الأقصر لتتحدث فيه عن تجاربها المتنوعة .

وجدير بالذكر أيضا أن أكوسوا بوسيا ألفت الرواية الأكثر مبيعاً "مواسم بينتو بلاكبيرد" وكتبت سيناريو فيلم "المحبوب" لتوني موريسون الذي قامت ببطولته أوبرا وينفري وداني جلوفر، كما قامت أكوسوا بوسيا بالبحث والكتابة والإخراج لفيلم "البروفيسور ꞉ رجل نتذكره " عن حياة الدكتور كوفي أبريفا بوسيا وعُرض الفيلم الوثائقي الطويل لأول مرة في مسرح سادلرز ويلز في لندن، وعُرض في مجلس النواب البريطاني.

وتم اختياره في مهرجان الأفلام الأفريقية، وفي غانا عُرض كجزء من احتفالات عيد الجمهورية الخمسين، كما أجرىت أكوسوا مقابلات مع صحفيين ومصورين من وكالة رويترز في بريطانيا وكينيا في جنازتي دانيال إلدون وهوزا ماينا، واستخدمت تلك المقابلات فيما بعد في الفيلم الروائي الطويل "سقوط الصقر الأسود" من إخراج ريدلي سكوت.

أكوسوا بوسيا تعمل بنشاط في حملات الشفاء و تقوم بجهود إنسانية عديدة في أفريقيا، وكانت متزوجة من المخرج الراحل جون سينغلتون، وأنجبت منه ابنتها هادار بوسيا سينغلتون التي تعمل في مجال التمثيل أيضا.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يرأسه شرفيا الفنان محمود حميدة، وتقام دورته الرابعة عشرة خلال الفترة من ٩ حتى 14 يناير الجاري، والمهرجان يقيمه وينظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، برعاية ودعم من وزارة الثقافة، والسياحة والاثار، والخارجية، والشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر، وهيئة تنشيط السياحة، ونقابة المهن السينمائية.