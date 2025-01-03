"في لقاء جماهيري".. محافظ الأقصر يبحث شكاوى واحتياجات أهالي قرية الضبعية

عقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، لقاءاً جماهيرياً مع أهالي قرية الضبعية بحث خلاله المحافظ عدد من مطالب واحتياجات القرية، وذلك على هامش قيامه بوضع حجر الأساس لمدرسة خالد بن الوليد، ومدرسة المرحوم عبد الله محمد لطفى بقرية الضبعية التابعة لمركز القرنة غرب الأقصر.

أهالي الضبعية

أهالي الضبعية يستعرضون مشاكل القرية أمام محافظ الأقصر

وخلال اللقاء، عرض أهالى القرية لعرض مطالبهم والتى تمثلت فى الإنتهاء من مشروع الصرف الصحي، وتغطية الترعة الكبري ليتم بعدها إدخال كافة المرافق الأخرى كالغاز ورصف الطرق، وكذا تغيير خطوط سير السيارات الأجرة التى لم تتغير قبل ٢٥ عام، ومشكلة تواجد الخردة فى الطرقات، وبناء سور للترعة المتواجدة بالقرية وذلك تفاديا لسقوط أطفال أو حيوانات بها، وكذا افتتاح أقسام جديدة بالمدرسة الثانوية الصناعية بالقرية بدلا من وجود ٣ أقسام فقط ، ذلك كونها تخدم طلاب القرية وطلاب القرى المجاورة من قرية قامولا وحتى قرية المريس التابعة لمركز الطود، كما طالبوا بفتح المزيد من مدارس الفصل الواحد بدلا من الإعتماد على المدارس المجتمعية.

وخلال كلمته، هنأ محافظ الأقصر أهالي قرية الضبعية بالعام الميلادى الجديد وقدوم شهر رجب، مضيفا أنه ثاني لقاء جماهيري له مع أهالى الضبعية فى خلال شهرين، وأشاد بوحدة وتماسك أهالى القرية فى عرض مطالبهم وحرصهم على النهوض بالبنية التحتية والحفاظ على القرية فى ظل قيادة سياسية جادة وواعية وحريصة على رضاء المواطن والنهوض بكافة المرافق والخدمات المقدمة له.

وقام المحافظ بالرد على كافة مطالب الأهالي، حيث طلب من أحد أهالى القرية القدوم صباح يوم الأحد القادم والحديث مع السكرتير العام للمحافظة حول خطوط السير المطروحة من قبل أهالى القرية، كما كلف رئيس مدينة القرنة بالتعاون مع إدارة البيئة وشرطة المرافق لعمل محاضر والتعامل الفوري مع مشكلة الخردة حتى لا تحدث مشكلات بيئية، وأوضح أنه سيتم بناء سور فورى للترعة، كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بدراسة فتح أقسام جديدة للمدرسة الثانوية الصناعية بالقرية بشكل فوري وعاجل.

حضر اللقاء، الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والنائب محمد عبد العليم الضبعاوي عضو مجلس الشيوخ، ومصطفى جبريل رئيس مركز ومدينة القرنة، والدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، والمهندس عصام الدين شحات مدير عام الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والمهندس عبد الله بكرى المدير التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندسة إلهام شيبانى مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظه الأقضر، والمهندس إسلام الدهرين مدير إدارة المشروعات بالهيئة العامة للأبنية التعليمية بالأقصر، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وشيوخ وأهالي القرية.

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