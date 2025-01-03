المنظمات الأهلية الفلسطينية: الاحتلال ينفذ اعتداءات ممنهجة ضد الطواقم الطبية في غزة

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إنّ الاحتلال الإسرائيلي ينفذ اعتداءات ممنهجة بحق الطواقم والمؤسسات الطبية، وما سجلته الأمم المتحدة والجهات الحقوقية الدولية أن 80% من المؤسسات الصحية وبخاصة المستشفيات خارج الخدمة بسبب اعتداءات الاحتلال.

وأضاف مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، في لقاء عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «يبقى الآن مستشفى العودة المحاصر، والاحتلال الإسرائيلي استهدف الطواقم الطبية، فقد قتل 1000 منهم، والكاميرات وثقت استهدافات مباشرة لسيارات إسعاف وطواقم طبية بالمستشفيات الطبية، كما جرى تحويل مجمع الشفاء الطبي إلى مقبرة جماعية للمرضى والطواقم».

وتابع مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: «بالنسبة للاعتقالات، فهناك مئات المعتقلين الذين أعتقلوا بطريقة تحط من الكرامة الإنسانية، والكثير منهم أستشهد داخل معتقلات الاحتلال تحت التعذيب، دون أي مبررات أو تهم او مصوغات قانونية، كما يتعرض الأسرى لأبشع أنواع التعذيب، كما يمنع الاحتلال دخول الإمدادات الطبية ويقوض عمل الطواقم الطبية مما يسهم في تفاقم الوضع الصحي في قطاع غزة برمته».