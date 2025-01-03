مصرع شاب في حادث تصادم ملاكي مع دراجة نارية بالفيوم

لقي شاب مصرعه، إثر اصطدام سيارة ملاكي بدراجة نارية كان يستقلها، على الطريق الدائري بعد مدخل قرية تلات بدائرة مركز الفيوم، في محافظة الفيوم، وجرى نقل الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، قد تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة مركز الفيوم، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، على الطريق الدائري عند مدخل قريه تلات، بدائرة القسم، ووفاة شخص.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع شاب يدعى " احمد .أ . أ " ، 30 سنة، ومقيم بقريه فيدمين بدائرة مركز شرطة سنهور القبليه، أثناء عودته من عمله بمدينه الفيوم وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى الفيوم العام.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن وذلك لدفنه في مقابر اسرته بالفيوم.