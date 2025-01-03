محافظ الدقهلية يعتمد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بجمصة

اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بمدينة جمصه، ويمثل المنطقة بكامل مراحلها لتصبح المنطقة الصناعية مخططة بالكامل على إجمالي مساحة 835 فدان، وذلك بحضور المحاسب عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الإقتصادية والإستثمار، والمهندسة مها صبري مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة .

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن المراحل الأربع الأولى تضم 453 مصنعًا قائمًا، والمرحلة الخامسة تشمل 198 قطعة بالإضافة إلى قطعتين خدمات تشمل 200 قطعة، والمتوقع لها أن يقام عليها 130 مصنعا جديدًا.

وأوضح أن جميع القطع المخططة مرفقة بالكامل من مياه وكهرباء وصرف صحي وطرق وغيرها، كما تتوفر فيها جميع الخدمات التي يحتاجها المستثمرون لإقامة وإدارة مشروعاتهم.

وأوضح محافظ الدقهلية أن اجمالي ما تم اعتماده من مخططات تفصيلية على مستوى محافظة الدقهلية حتى الآن بلغ 472 مخططا تفصيليا جديدا ومعدلا بالإضافة إلى المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بجمصة.

وأضاف محافظ الدقهلية أنه تم مؤخرا تطوير وإعادة هيكلة منظومة الأمن بالمنطقة الصناعية بنظام الكتروني يعمل من خلال منظومة شاشات مراقبة بالإضافة إلى زيادة عداد أفراد الأمن واختيارهم وفقا لشروط معينة وكوادر متميزة للعمل في منظومة الأمن بالمنطقة الصناعية، فضلاً عن تطوير منظومة النظافة بالمنطقة والتعاقد مع شركة جديدة بأدوات عمل وإدارة جديدة.

وأكد محافظ الدقهلية أن دعمه لا يتوقف عن المنطقة الصناعية وأن هناك تنسيق وتعاون مستمر مع الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل لإضافة مساحة اضافية للمنطقة الصناعية بجمصة تقدر ب 220 فدان لاستغلالها كامتداد للمنطقة الصناعية وتعظيم الاستفادة من جميع المساحات والاستغلال الأمثل للمنطقة الصناعية، كما أكد أن هناك تنسيق وتعاون دائم مع هيئة التنمية الصناعية لإزالة أي معوقات يمكن أن تواجه المستثمرين.