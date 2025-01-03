ارتفاع معدل التضخم في بولندا إلى 4.8% خلال ديسمبر

أفاد مكتب الإحصاء الوطني في بولندا اليوم /الجمعة/ بأن معدل التضخم على أساس سنوي سجل 4.8% خلال شهر ديسمبر الماضي، في مقابل 4.7% خلال الشهر السابق عليه. وذكر راديو بولندا - في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن البنك المركزي البولندي توقع - في أحدث تقرير له عن التضخم صدر في 8 نوفمبر الماضي - أن يبلغ متوسط التضخم 3.7% في عام 2024، وأن يسجل 5.6% في عام 2025 و3.4% في عام 2026.

وقد أبقت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي، الشهر الماضي، على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، حيث أبقت على سعر الفائدة المرجعي عند 5.75%.

