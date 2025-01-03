ads
الجمعة 03 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

ارتفاع معدل التضخم في بولندا إلى 4.8% خلال ديسمبر

بولندا
بولندا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفاد مكتب الإحصاء الوطني في بولندا اليوم /الجمعة/ بأن معدل التضخم على أساس سنوي سجل 4.8% خلال شهر ديسمبر الماضي، في مقابل 4.7% خلال الشهر السابق عليه. وذكر راديو بولندا - في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن البنك المركزي البولندي توقع - في أحدث تقرير له عن التضخم صدر في 8 نوفمبر الماضي - أن يبلغ متوسط التضخم 3.7% في عام 2024، وأن يسجل 5.6% في عام 2025 و3.4% في عام 2026.

وقد أبقت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي، الشهر الماضي، على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، حيث أبقت على سعر الفائدة المرجعي عند 5.75%.
 

البنك المركزي البولندي بولندا