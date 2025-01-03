بعد اختفائه 3 أيام عن منزله.. العثور على جثة عجوز غارق بالفيوم

انتشل فريق من رجال الإنقاذ النهري بمديرية أمن الفيوم، جثة مسن؛ عثر عليه غارقًا في مياه "مصرف البطس" بدائرة مركز شرطة طاميه، وذلك بعد ثلاث ايام من اختفاءه عن منزله بمدينه طاميه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

وفي التفاصيل، تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة غارقة لعجوز في مياه "مصرف البطس" بدائرة المركز.



جرى انتشال الجثة، وتبين أنها لعجوز يدعي"جرئ . ع . ط " 65 عام، يرتدي ملابسه كاملة، ولا يوجد به إصابات ظاهره، وكشفت التحريات الأولية بأن العجوز مُحرر بلاغًا بإختفائه عن منزله بدائرة مركز شرطة طاميه.

كما كشفت التحريات أنه اثناء قيام المتوفي برئ الأرض مصرف البطس اختل توازنه وسقطت بالبحر، مما أدي إلي وفاته .

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي صرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه لدفنها في مقابر اسرته وذلك لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.