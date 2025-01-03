بعد "البعيرات".. محافظ الأقصر يضع حجر الأساس لمدرستين جديدتين بالضبعية

وضع المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، حجر الأساس لمدرسة خالد بن الوليد، ومدرسة المرحوم عبد الله محمد لطفى بقرية الضبعية التابعة لمركز القرنة غرب الأقصر؛ حيث سيتم بناء المدرسة الأولى على قطعة أرض من أملاك الدولة والثانية تبرع من المواطن محمد لطفي، وذلك خلال زيارة له لقرية الضبعية، في إطار جولاته الميدانية المستمرة بمراكز ومدن وقرى محافظة الأقصر.

مدرسة جديدة بالبعيرات

محافظ الأقصر يضع حجر أساس مدرسة جديدة بقرية البعيرات

وفي وقت سابق، كان المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، قد وضع حجر الأساس لإنشاء مدرسة جديدة بقرية البعيرات بمدينة القرنة غرب الأقصر، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، واللواء مهندس يسري الديب مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون الهيئة العامة للابنية التعليمية، والدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، بجانب رموز واهالي قرية البعيرات.

وتقع المدرسة، على مساحة 2625 متر، ما يعادل 15 قيراط تبرع بها اهالي القرية لدعم العملية التعليمية، وستتكون المدرسة الجديدة من عدد 5 طوابق تضم فصول لرياض الأطفال، وفصول ابتدائى، فضلًا عن الغرف الادارية وفناء المدرسة والملعب وذلك لخدمة أهالى المنطقة والمناطق المحيطة.

وخلال أعمال وضع حجر الأساس، أشاد المحافظ، بجهود هيئة الابنية التعليمية ودعمها لإنشاء وتطوير المدارس بالمحافظة، معلناً عن ضغط الجدول الزمني لإنشاء المدرسة الجديدة لدخولها الخدمة العام الدراسي المقبل وانهاء الاعمال الانشائية بها شهر يوليو المقبل.

شهد فاعلية وضع حجر الأساس، كلًا من العميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ومصطفي جبريل رئيس مدينة القرنة، والمهندسة رقية حماد مدير جهاز تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالأقصر، والمهندس عبد المسيح نبيل مدير التخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندسة هناء العربي المكتب الفني للمحافظ ومدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، والمهندس عبد الله بكري مدير تنفيذ الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.

وضع حجر أساس مدرسة بالضبعية (8)

وضع حجر أساس مدرسة بالضبعية (9)

وضع حجر أساس مدرسة بالضبعية (10)

وضع حجر أساس مدرسة بالضبعية (11)

وضع حجر أساس مدرسة بالضبعية (7)

وضع حجر أساس مدرسة بالضبعية (2)

لقاء مع أهالي الضبعية (7)

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وضع حجر أساس مدرسة بالضبعية (5)

وضع حجر أساس مدرسة بالضبعية (4)

وضع حجر أساس مدرسة بالضبعية (3)

وضع حجر أساس مدرسة بالبعيرات (2)

وضع حجر أساس مدرسة بالبعيرات (1)