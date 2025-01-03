إلهام شاهين.. مشوار حافل لأضلاع الفن الثلاث "سينما ومسرح وتلفزيون"

تحتفل الفنانة إلهام شاهين اليوم الموافق ٣ يناير، بعيد ميلادها، وسط حصاد فني حافل بالتكريمات والأعمال الفنية الهامة لأضلاع الفن الثلاث سينما ومسرح وتلفزيون.

البداية

درست الفنانة إلهام شاهين بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وكانت بدايتها مع الفن بالمسرح، وقدمت عدد من الأعمال المسرحية، وكانت موهبتها وحضورها طاغي بشكل كبير، وهو ما حول البوصلة الفنية إلى سحر السينما، لتبدأ معه بتاريخ فني كبير، وشاركت إلهام شاهين عدد من أهم الأفلام على مدار التاريخ السينمائي المصري، مثل فيلم "نأسف لهذا الخطأ، العار، الظالم والمظلوم، البرئ، الحجر الدائر".

الدراما

جمعت الفنانة إلهام شاهين في موهبتها الفنية، بين وهج السينما، وبين المزج مع الأعمال الدرامية، وشاركت بأعمال في عصر الدراما الذهبي، مثل مسلسل "ليالي الحلمية، نصف ربيع الآخر، الحاوي، مسألة مبدأ، قصة الأمس".

المنتجة

قدمت إلهام شاهين مسيرة فنية كبيرة، وأنتجت العديد من الأعمال السينمائية، وسط ظرف استثنائي للسينما، وفترة عصيبة على الصناعة، ولكنها كانت تؤمن بدور للفنان في دعم السينما طوال الوقت.

الاشتباك لصالح القضايا الوطنية

كانت الفنانة شاهين صاحب موقف وطني كبير، بعد أحداث ٢٥ يناير ٢٠١١، وحتى وقتنا الحالي، من دعم الدولة المصرية طوال الوقت، والاشتباك مع كل التيارات المعادية من جماعات الظلام، بكل شجاعة ووطنية، و جسدت بمسلسل "بطلوع الروح"، ما يدور من جماعات الإرهاب، إلى جانب تصريحاتها في كل المواقف الوطنية التي مرت بها مصر، وعلقت بكل شجاعة على كافة أحداث الإضطراب السياسي، في الوقت العصيب الذي مر بالوطن، منذ عام ٢٠١١، وحتى ثورة ٣٠ يونيو، وكانت من فناني الصفوف الأولى في مقدمة ثورة ٣٠ يونيو.

أبرز أعمالها الفنية

قدمت الفنانة إلهام شاهين مشوار فني كبير ومسيرة فنية لأهم الأعمال، وفي السينما قدمت "نأسف لهذا الخطأ، العار، الظالم والمظلوم، البرئ، الحجر الدائر، صيد الحيتان، سوق المتعة، جنون الحياة"، وعلى مستوى الدراما شاركت في مسلسلات ليالي الحلمية، نصف ربيع الآخر، الحاوي، مسألة مبدأ، قصة الأمس، قضية معالي الوزيرة، إمرأة في ورطة، بطلوع الروح"، وفي المسرح "بستان الوهم، نوارة الحته، العريس وأنا، خشب الورد".