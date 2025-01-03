بالأسماء.. إصابة 4 في حادث تصادم بالدقهلية

أصيب 4 أشخاص بإصابات بالغة جراء تصادم موتوسيكلين ومركبة توك توك على طريق قرية النزل بنطاق مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية نتيجة التفادي الخاطئ وجرى نقل المصابين الى مستشفى منية النصر لتلقي العلاج وفتح حركة السير على الطريق وإزالة آثار الحادث.

تلقى اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمدعز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، من إدارة شرطة النجدة ببلاغ الأهالي بوقوع حادث تصادم بطريق قرية النزل "دائرة المركز" ووجود مصابين.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر بقيادة الرائد محمد صبح، رئيس المباحث، و3 سيارات إسعاف الى مكان البلاغ وبالفحص تبين تصادم موتوسيكل مع موتوسيكل و توك توك مما أدى الى اصابة كلا من:" محمود الرفاعى عبد العال 68 عاما، مقيم منية النصر ومصاب بسحجات وكدمات بالجسم، وسعد محمد عطية الامام 73 عاما ومقيم منية النصر مصاب بكسر بالضلوع، وجمعة احمد جمعة ابو زيد 18 عاما ومقيم منية النصر ومصاب بجرح بالجبهة 6 سم وسحجات وكدمات بالجسم، و محمد سعد مصطفى جاد الحق 53 عاما ومصاب بكسر بالساق اليسرى وسحجات وكدمات بالجسم".

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى منية النصر المركزي لتلقي العلاج اللازم وإعادة حركة السير على الطريق ورفع آثار الحادث.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.