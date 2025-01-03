إصابة 7 عمال يومية في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالفيوم

أصيب 7عمال في حادث إنقلاب سيارة ربع نقل، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، بعد الصوامع بدائرة مركز إطسا بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور مركز شرطة إطسا يفيد بورود اشارة من غرفه عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تفيد بتلقيه بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود مصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وتم الدفع ب 5سيارات اسعاف الي مكان الحادث.

وتبين انقلاب سيارة ربع نقل وذلك بسبب السرعه الزائده واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطره على السيارة فانقلاب في نهر الطريق وتسبب في اصابه 7 أشخاص من عمال اليومية كانوا متوجهين إلى أعمالهم، وتم نقل المصابين الي مستشفى اطسا المركزي.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث