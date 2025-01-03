مصرع وإصابة 4 في حادث تصادم موتوسيكل بالدقهلية

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 2 أخرين جراء وقوع حادث تصادم موتوسيكلين أمام قرية منشأة عبدالرحمن بنطاق مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، وجرى إيداع جثامين المتوفين بمستشفى منية النصر المركزي فيما جرى نقل أحد المصابين لمستشفى الطوارئ الجامعي لخطورة حالته .

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزي، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس، بوقوع حادث تصادم موتوسيكلين أمام قرية منشأة عبدالرحمن "دائرة المركز" ووجود متوفين ومصابين.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس بقيادة المقدم إسلام صقر، رئيس المباحث، وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم موتوسيكلين بالمواجهة أدى إلى وفاة كلا من :"عمر ابراهيم عبد الرازق ١٨ عاما، مقيم منشأة عبد الرحمن، وأحمد منصور عيد يوسف 17 عاما، ومقيم عزبة السبع التابعة لمركز دكرنس.

فيما أصيب فى الحادث كلا من:" محمود وائل عبد الخالق ١٨ عاما، ومقيم عزبة اسماعيل التابعة لمركز دكرنس، وشعيب اسماعيل صلاح المتولي عاما، ومقيم عزبة السبع مركز دكرنس".

جرى إيداع جثامين المتوفين بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى منية النصر المركزي ونقل أحد المصابين مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة لتلقي العلاج، والمصاب الثاني بمستشفى منية النصر.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.