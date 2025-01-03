مناقشات وأمسيات شعرية.. قصور الثقافة تواصل فعاليات معرض القناطر الأول للكتاب

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات معرض القناطر الخيرية الأول للكتاب في قصر ثقافة القناطر، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بمشاركة الهيئة المصرية العامة للكتاب، ودار الكتب والوثائق القومية، والمجلس الأعلى للثقافة، ودار المعارف.

شهدت فعاليات المعرض، محاضرة بعنوان "إنجازات الدولة في عام 2024"، تحدث خلالها الفنان ياسر فريد، مدير عام فرع ثقافة القليوبية، موضحا أبرز إنجازات الدولة في البنية التحتية، النقل، والزراعة، مع تسليط الضوء على مشروع "حياة كريمة" لتحسين مستوى المعيشة في القرى المصرية.

واستعرض "فريد" تطورات التعليم من بناء المدارس وسد العجز في المدرسين، بالإضافة إلى جهود توطين الصناعة الوطنية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد.

كما عُقدت أمسية شعرية أدارها الشاعر طارق عمران، قدم خلالها الشعراء المشاركون مجموعة مميزة من القصائد، منها "لما فجأة" لولاء البركاوي، و"دوح" لجواد البابلي، "توب الغلابة" لرباب الجورية، "دعوة للشباب" للشاعر سيد الشهبة.

وألقى الشاعر بهجت الدقميري عدة قصائد منها "الغيلان" و"زمن الفوارس"، واختتمت الأمسية بفقرة غنائية شعرية جمعت بين المطربة نجوى سويلم والشاعر محمد صبحي.

على هامش الأمسية، أقيمت ورشة تنمية مهارات المواهب بمشاركة مجموعة من طلاب المدارس منهم يوسف محمد، بدر علي، وحمزة عواد، حيث تم تسليط الضوء على مواهبهم الأدبية.

وتقدم قصور الثقافة أكثر من 250 عنوانا لما أصدرته خلال عام 2024 بجميع سلاسل النشر، بأسعار مخفضة، ومنها "الذكاء الاصطناعي" للدكتور فتح الله الشيخ، و"تاريخ سيناء القديم والحديث" للمؤرخ نعوم شقير، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الإصدارات التاريخية والأدبية، وكتب سلسلة آفاق عالمية منها : "مائة عام من العزلة" لماركيز، "الأحمر والأسود"، "مدام بوڤاري، "حصاد"، "الملاذ الأخير"، "سوريا القرن ال١٩ في رحلات روسية"، "حديقة أبيقور وآلهة عطاش"، و"دير بارم"، بالإضافة إلى مجموعة طه حسين وكتب سلاسل الذخائر وذاكرة الكتابة والنشر الإقليمي والدراسات الشعبية والسينما والفنون التشكيلية ومجلات الأطفال والدراسات النقدية.

معرض القناطر الخيرية الأول للكتاب، يستمر حتى 7 يناير الحالي، ويضم الكثير من العناوين المهمة التي ترسخ الوعي، وتنشر المعرفة، في إطار استراتيجية بناء الإنسان، وخطط العدالة الثقافية.

ويتضمن المعرض برنامجا ثقافيا ينفذ بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القليوبية، ويشهد طوال فترة إقامته، أمسيات شعرية بحضور لفيف من الشعراء والأدباء، وتأتي الفعاليات استمرارا لتعزيز النشاط الثقافي بمدينة القناطر الخيرية التي شهدت مؤخرا تنظيم مهرجان القناطر الأول للفنون والثقافة.

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