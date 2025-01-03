محافظ الدقهلية يعتمد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بمدينة جمصة

اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بمدينة جمصه، ويمثل المنطقة بكامل مراحلها لتصبح المنطقة الصناعية مخططة بالكامل على إجمالي مساحة 835 فدان.

حضر اعتماد المخطط المحاسب عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشؤون الإقتصادية والإستثمار، والمهندسة مها صبري مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة.



وقال محافظ الدقهلية، إن المراحل الأربع الأولى تضم عدد 453 مصنع قائم، والمرحلة الخامسة تشمل عدد 198 قطعة بالإضافة إلى قطعتين خدمات تشمل 200 قطعة، والمتوقع لها أن يقام عليها 130 مصنعا جديدا، موضحاً أن جميع القطع المخططة مرفقة بالكامل من مياه وكهرباء وصرف صحي وطرق وغيرها، كما تتوفر فيها جميع الخدمات التي يحتاجها المستثمرون لإقامة وإدارة مشروعاتهم.

وأكد محافظ الدقهلية، أن اجمالي ما جرى اعتماده من مخططات تفصيلية على مستوى محافظة الدقهلية حتى الآن بلغ 472 مخططا تفصيليا جديدا ومعدلا بالإضافة إلى المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بجمصة.

وأضاف محافظ الدقهلية، أنه تم مؤخرا تطوير وإعادة هيكلة منظومة الأمن بالمنطقة الصناعية بنظام الكتروني يعمل من خلال منظومة شاشات مراقبة بالإضافة إلى زيادة عداد أفراد الأمن و اختيارهم وفقا لشروط معينة وكوادر متميزة للعمل في منظومة الأمن بالمنطقة الصناعية، فضلاً عن تطوير منظومة النظافة بالمنطقة والتعاقد مع شركة جديدة بأدوات عمل وإدارة جديدة.



وأكد محافظ الدقهلية، أن دعمه لا يتوقف عن المنطقة الصناعية وأن هناك تنسيق وتعاون مستمر مع الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل لإضافة مساحة اضافية للمنطقة الصناعية بجمصة تقدر ب 220 فدان لاستغلالها كامتداد للمنطقة الصناعية وتعظيم الاستفادة من جميع المساحات والاستغلال الأمثل للمنطقة الصناعية، كما أكد أن هناك تنسيق وتعاون دائم مع هيئة التنمية الصناعية لإزالة أي معوقات يمكن أن تواجه المستثمرين.

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