وزارة الشباب تدرس الموقف.. صراع الرئاسة فى انتخابات اللجنة الأولمبية بدأ مبكرًا

تشهد انتخابات اللجنة الأولمبية المصرية المزمع عقدها أبريل المقبل صراعًا كبيرًا بدأ مبكرًا على مقعد الرئاسة بين ياسر إدريس القائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية الحالى وعدد من المرشحين على رأسهم شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث وعدد آخر من المرشحين أعلنوا نيتهم لخوض انتخابات الرئاسة للجنة الأولمبية.

وتشهد الاتحادات الرياضية حالة من الانقسام حول الرئيس الجديد للجنة الأولمبية ولا يوجد إجماع حول مرشح لتولى المنصب.

من جهة أخرى؛ بعد موافقة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية على الامتثال لقرار اللجنة الأوليمبية الدولية بعدم إدراج لعبة الملاكمة بالبرنامج الأوليمبى بدءًا من دورة الألعاب الأوليمبية بلوس أنجلوس ٢٠٢٨. أصبح اللواء مجدى اللوزى رئيس اتحاد الملاكمة خارج دائرة المرشحين على مقعد الرئاسة حتى إشعار آخر.

وبعد خروج الملاكمة رسميًا من الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية تنضم إلى قائمة الاتحادات الرياضية غير الأولمبية، وبذلك لا ينطبق شروط الترشح لممثليها لأى منصب ضمن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية خلال الدورة الانتخابية الجديدة للفترة من ٢٠٢٤ إلى ٢٠٢٨ أوما يليها من دورات انتخابية جديدة.

ويبحث اتحاد الملاكمة عن مخرج خلال الفترة المقبلة، حيث يوجد اتحاد تحت مسمى الـ world Boxing يضم نحو ٥٥ اتحادًا من ضمنها دول أوروبية وأمريكا وآسيا وبعض دول أفريقيا.

ويسعى مؤسسوه للمشاركة فى الدورة الأولمبية على أمل التواجد فى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس ٢٠٢٨ وهو ما يعطى أحقية لرئيس اتحادالملاكمة مجدى اللوزى الترشح على منصب داخل اللجنة الأولمبيةالمصرية.

من جانبها؛ تقوم وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحىبدراسة الموقف النهائى بعد انتهاء جميع انتخابات الاتحادات الرياضيةالأولمبية وظهور عدد كبير من الوجوه الجديدة على الساحة الرياضية.

وجاءت قائمة أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الذين ما زالواتنطبق عليهم شروط عضوية مجلس الإدارة بعد انتخابات الاتحاداتالرياضية كل من: المهندس ياسر إدريس، الفائز فى انتخابات اتحادالسباحة والمهندس عبدالمنعم الحسينى بوصفه نائب رئيس الاتحادالدولى للسلاح والدكتور علاء جبر عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولىالقوس والسهم.

واللواء شريف القماطى الفائز برئاسة اتحاد التجديف والمهندس شريف العريان الفائز برئاسة الاتحاد المصرى للخماسى الحديث ونائب رئيسالاتحاد الدولى للخماسى الحديث والمحاسب محمد عبدالمقصود الفائزفى منصب رئيس اتحاد رفع الأثقال واللواء حازم حسنى الفائز برئاسةاتحاد الرماية والبرلمانية آية مدنى الفائزة بالعضوية الدائمة فى اللجنةالأولمبية الدولية ممثلة عن مصر.

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريسقرر بالإجماع الموافقة على عقد الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبيةالمصرية لعام ٢٠٢٤ بتاريخ ٢٥ أبريل ٢٠٢٥، والتى تتضمن انتخاب مجلس إدارة جديد لدورة ٢٠٢٤/ ٢٠٢٨، على أن يتم فتح باب الترشح بداية من ١ مارس ٢٠٢٥ ويغلق باب الترشيح بتاريخ ٧ مارس ٢٠٢٥.