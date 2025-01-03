رجعت لرونقها.. رفع 40 طن مخلفات الاحتفال برأس السنة بشوارع الأقصر "صور"

تابع اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، اليوم الجمعة، أعمال النظافة التي حيث تم رفع 40 طن قمامة وأتربة وتراكمات، من مخلفات احتفال المواطنين برأس السنة الميلادية 2024 من كافة الشوارع بنطاق أحياء المدينة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الإهتمام ومتابعة أعمال النظافة للظهور بالشكل اللائق ورفع القمامة بصورة دورية منتظمة.

نظافة وغسيل كورنيش النيل ورفع 20 طن قمامة

وإستهدفت تلك الحملات نظافة وغسيل كورنيش النيل بدءً من بنك الإسكندرية، وصولاً حتى متحف التحنيط بنطاق حي وسط، وإستكمال أعمال نظافة الكورنيش من متحف التحنيط حتي فندق ونتر بالاس، حيث أسفرت الحملات عن رفع حوالى ٢٠ طن قمامة وأتربة وتراكمات.

وفي نطاق حي شرق، تم تنفيذ أعمال النظافة بالوردية المسائية، التي استهدفت منطقة الصرف الصحي فضلاً عن إنارة وتركيب وصيانة كشافات بسيالة بدران، وفي نطاق حي شمال تم تنفيذ حملة نظافة وتمشيط إستهدفت منطقة السبتية والتماسيح وأبو عصبة والبحاروة بالإضافة إلى خطوط السير ورفع كفاءة مستوي النظافة برفع الحاويات وتفريغها بالكامل، حيث أسفرت الحملات عن رفع حوالى ٢٠ طن قمامة وأتربة وتراكمات.

شارك في متابعة، الحملات حاتم جابر سكرتير مجلس مدينة الأقصر، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء ومدير الإدارة العامة للنظافة والتجميل، ومدير وحدة التدخل السريع، ومسئولى قطاعات النظافة بكل حي على مستوى الأحياء التابعة للمدينة، مروراً بالشوارع الرئيسية وكذا الفرعية للتأكد من نظافة الشوارع.

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