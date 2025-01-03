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الجمعة 03 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عبدالرحمن طلبة يحرز ذهبية كأس العالم لسلاح الشيش بالفجيرة

طلبة
طلبة
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واصل عبدالرحمن طلبه، لاعب المنتخب الوطني للسلاح انجازاته العالمية حيث فاز بذهبية كأس العالم لسلاح الشيش ناشئين المقامة حاليا بالفجيرة  بالامارات العربية المتحدة.

واحرز "طلبه" الميدالية الذهبية بعد فوزه في المباراة النهائية على لاعب بريطانيا بنتيجة 15-6.

وافتتح "طلبه" مشواره في البطولة بتحقيق العلامة الكاملة بدور المجموعات والتأهل مباشرًة لدور ال 32.

وفاز طلبة في دور ال 32 على لاعب كازاخستان بنتيجة 15-7، ثم هزم في دور ال 16 على لاعب سنغافورة بنتيجة 15-13.

وفي دور ربع النهائي فاز طلبة على لاعب الصين بنتيجة 15-8، قبل ان يتغلب في نصف النهائي على لاعب الصين بنتيجة 15-8، ويتوج بالذهبية بعد فوزه في النهائي على لاعب بريطانيا بنتيجة 15-6.
وبذلك يستمر طلبة المصنف الأول عالميًا للناشئين، في صدارة التصنيف الدولي وتحقيق المزيد من الانجازات العالمية في بداية 2025.

عبدالرحمن طلبه ذهبية كأس العالم لسلاح الشيش المنتخب الوطني للسلاح الإمارات العربية المتحدة