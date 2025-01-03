محافظ الدقهلية يتفقد سوق اليوم الواحد بعد افتتاحه أمس

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية اليوم الجمعه، سوق اليوم الواحد والمقام بشارع قناة السويس امام سور مصنع الألبان القديم، وذلك بعد مرور يوم على افتتاح السوق، لمتابعة مدى التزام الباعة بالأسعار والتصدي للمغالاة في أسعار السلع الأساسية.

وقال محافظ الدقهلية، أن سوق اليوم الواحد سيقام الجمعة والسبت من كل أسبوع بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين لمحاربة الغلاء ، مشيراً إلي أنه سيتم افتتاح هذا السوق علي مستوى المراكز والمدن والاحياء.

وأشار "المحافظ" الي أنه يتم بيع السلع والمنتجات بأسعار مخفضة تترواح من 20 الى 30% بسوق اليوم الواحد حيث يضم 15 باكيه يتم عرض فيها جميع السلع والمنتجات بالإضافة إلي بيع اللحوم البلدية بسعر 265 جنيه واللحم الضاني 280 جنيه.

يذكر أن محافظ الدقهلية قد افتتح امس سوق اليوم الواحد، وتفقد باكيات السوق البالغ عددها 15، والتي تعرض مختلف السلع الغذائية التي تهم احتياجات المواطن اليومية، بالإضافة إلى اللحوم البلدية بسعر 265 جنيه واللحم الضأن بسعر 280 جنيه.

وأكد محافظ الدقهلية أنه بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التموين أقمنا أسواق اليوم الواحد وسيتم تعميمها على جميع المراكز لخلق حالة من التوازن في السلع والحد من المغالاة في الأسعار، مشيرا إلى أن السلع تأتي من المنتج إلى المستهلك مباشرة لتخفيض التكاليف لتعود على المواطنين في تخفيض أسعارها، مؤكدا أن لدينا مخزون استراتيجي من جميع السلع الغذائية.

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