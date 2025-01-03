"لا يوجد أحد بالمنزل" أمسية شعرية فى مكتبة مصر الجديدة.. غدا

تستضيف مكتبة مصر الجديدة العامة فى الخامسة من مساء غد السبت، الشاعر امين حداد فى أمسية شعرية لمناقشة ديوان شعره لا يوجد أحد بالمنزل، وذلك بحضور بعض من الشعراء والمهتمين وجمهور المكتبة العامة.

أمين حداد؛ شاعر ومهندس مصري من مواليد 1958، هو ابن الشاعر الراحل فؤاد حداد وصهر الشاعر صلاح شاهين، صُدر له حتى الآن 9 دواوين شعرية آخرها ديوان "ما بدا لك" الصادر عن دار الشروق للنشر والتوزيع عام 2020، والذي يجمع نحو 50 قصائد جديدة بالفصحى والعامية.

ولد أمين حداد بالقاهرة تحديدًا في الحلمية الجديدة عام 1958، تخرج في كلية الهندسة قسم الاتصالات في عام 1981، وبدأ مشواره الأدبي في كتابة الشعر وهو في سن الثالثة والعشرين من عمره، إلّا أنه لم يصدر ديوانه الشعري الأول "ريحة الحبايب" حتى عام 1990.

خاض حداد رحلة طويلة للبحث عن صوته وأسلوبه الخاص في الشعر بعيدّا عن صوت والده، فقد كان متخوفًا من أن يقلد صوت أبيه في الشعر ويقع في ذاكرة التكرار، وما دفعه لنشر أشعاره هم مجموعة من الشعراء الشباب الذين كانوا في سن فأصبح يكتب الشعر تقليدًا لهؤلاء، ولقى ترحيبًا من والد وصلاح جاهين مما منحه الثقة في مواصلة مسيرته الشعرية.

وتوالت بعدها دواوينه الشعرية بالعامية المصرية والعربية الفصحى، وفي عام 2011 حصل على جائزة كفافيس الدولية في دورتها الثانية عشرة، كما فاز أيضًا بجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب في عام 2017 عن ديوانه الشعري بالعامية "الوقت سرقنا"، وكرمه مهرجان الأراجوز المصري عام 2020 لرصيده الشعري الثري والمتميز.