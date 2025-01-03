رئيسة «الطفولة والأمومة» تستجيب لاستغاثة على صفحة مجلس الوزراء وتوجه بحلها فورآ

تواصلت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للأمومة والطفولة في لفتة إنسانة، مع سيدة استغاثت بها ، على الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء.

وجاءت المناشدة كالتالي: "أناشد حضرتك دكتورة سحر السنباطي: انا ام لدي طفل ذوى احتياجات خاصه وتم انتدابي إلى مكان بعيد والانتداب يشكل خطر على حياة ابنى بسبب بعد مسافة مكان العمل وانا بعول ابنى".

وعلى الفور استجابت السنباطي ، للسيدة وردت عليها عبر الصفحة بقولها : “من فضلك تواصلي معايا فورا .. شكرا”

حيث وجهت سحر السنباطى على الفور بحل شكواها ، لتعطى بذلك مثالا يحتذى به لكل المسئولين بضرورة التواصل الدائم مع المواطنين لبحث شكواهم والعمل على حلها فورا.