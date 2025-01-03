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الجمعة 03 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيسة «الطفولة والأمومة» تستجيب لاستغاثة على صفحة مجلس الوزراء وتوجه بحلها فورآ

الدكتورة سحر السنباطى
الدكتورة سحر السنباطى
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تواصلت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للأمومة والطفولة في لفتة إنسانة، مع سيدة استغاثت بها ، على الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء.

وجاءت المناشدة كالتالي: "أناشد حضرتك دكتورة سحر السنباطي: انا ام لدي طفل ذوى احتياجات خاصه وتم انتدابي إلى مكان  بعيد  والانتداب يشكل خطر على حياة ابنى بسبب بعد مسافة مكان العمل وانا بعول ابنى".

وعلى الفور استجابت السنباطي ، للسيدة وردت عليها عبر الصفحة بقولها : “من فضلك تواصلي معايا فورا .. شكرا”

حيث وجهت سحر السنباطى على الفور بحل شكواها ، لتعطى بذلك مثالا يحتذى به لكل المسئولين بضرورة التواصل الدائم مع المواطنين لبحث شكواهم والعمل على حلها فورا.

الدكتورة سحر السنباطي القومي للأمومة والطفولة المجلس القومي للأمومة والطفولة ذوي احتياجات خاصه رئيسة المجلس القومي