مصطفى قمر يتألق بأجمل أغانيه في حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي

حرص النجم مصطفى قمر على إحياء حفل زفاف مى فاروق ومحمد العمروسي الذى أقيم بأحد الفنادق الكبرى، وتواجد قمر برفقة شقيقه حماده ومدير أعماله على رشاد، وقدم قمر مجموعة كبيرة من أغانيه الذى تفاعل معه الحضور بالرقص، منها الليلة دوب، والسود عيونه وبسلم عليك، ولو سألونى وغيرها .

وحضر عدد من الفنانين حفل زفاف مي فاروق والفنان محمد العمروسي بحفل زفافهما داخل أحد الفنادق بالقاهرة، منهم شريف منير وشذى وعزيز الشافعي وهلا رشدي وحميد الشاعري وإيهاب توفيق.

ورقصت المطربة مي فاروق والفنان محمد العمروسي بحفل زفافهما داخل أحد الفنادق بالقاهرة، على أغنية رومانسية قامت بغنائها خصيصا في هذه المناسبة، وتقول جزء من كلماتها: "يا فرحة قلبي يا أملي اللي عايشة عليه.. يا روحي وانت معايا هخاف من إيه".

وحضر حفل الزفاف كل من يوسف الشريف، أحمد الشامي، منى الشاذلى، اللاعب أحمد فتحي والموزع توما والفنانة منال سلامة والفنان هبة عبد الحكيم، وعد البحري والفنانة وعد السعودية، ريهام عبد الحكيم، المطربة سوما محمد رضوان وزوجته، ميرهان حسين، دنيا المصري، حمزة العيلي، محمد رضوان.

وحضر كل من أنوشكا وسهير شلبي وإيهاب فهمي وزوجته يسرا وجيه والمنتج محسن جابر ومحمود حجازي وأيمن عزب، المخرج خالد جلال والمخرجة بتول عرفة والملحن مدين، والفنان مصطفى أبو سريع، وعدد من الإعلاميات منهن أسماء قنديل وشيماء السباعي والإعلامية بوسى شلبى.