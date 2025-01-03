سكرتير عام مساعد بني سويف يتفقد انتظام العمل بمبادرة "سوق اليوم الواحد"

أكد السكرتير العام المساعد لبني سويف اللواء سامي علام، انتظام العمل في مبادرة سوق اليوم الواحد على مستوى المحافظة، تنفيذ لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بإقامة الأسواق الأسبوعية "يومي الجمعة والسبت" بكل مراكز ومدن المحافظة، لإتاحة السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق والمحال التجارية العامة، وفق خطة الحكومة في هذا الشأن.

“علام” يتفقد انتظام العمل بمبادرة "سوق اليوم الواحد" ببني سويف

جاء ذلك خلال "جولته الموسعة" تفقد خلالها عددا من الأسواق التي ينتظم العمل بها"اليوم الجمعة"وشملت مراكز ومدن: اهناسيا ، سمسطا والفشن، ورافقه فيها :جمعة عبد الحفيظ مدير عام مديرية التموين ،د.علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة ،مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة سمسطا،على حماد رئيس مركز ومدينة الفشن ،أحمد عبد الصمد نائب رئيس مركز اهناسيا ،ومديرو إدارات التموين والإدرات والأقسام المعنية بالوحدات المحلية.

وشملت جولة السكرتير العام المساعد أسواق "اليوم الواحد" التي عُقدت اليوم بكل من: مدينة اهناسيا، بدهل بمركز سمسطا، شنرا بمركز الفشن، ويتزامن معها إقامة أسواق مماثلة في نفس التوقيت بباقى مراكز ومدن المحافظة بمناطق وقرى (محيي الدين بمدينة بني سويف، الميمون بمركز الواسطى، مدينة ببا، شارع جمال عبد الناصر بمدينة ناصر ، فيما يشهد "غدا السبت " انتظام العمل وإقامة الأسواق بكل من (محيي الدين بمدينة بني سويف، مدينة الفشن، مدينة الواسطى، ننا بإهناسيا، طنسا بني مالو بمركز ببا، الشنطوربسمسطا، شارع جمال عبد الناصر بمدينة ناصر).

واطمأن السكرتير العام المساعد على انتظام حركة البيع والشراء وإقبال المواطنين على الأسواق " كل في موقعه" لشراء احتياجاتهم من السلع الأساسية والإستراتجية من : سكر ، أزر، مكرونة، جبن ، ألبان ، لحوم ودواجن وبيض مائدة و خضروات وفاكهة ، بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها في الأسواق والمحلات، حيث أبدى المواطنون ترحيبهم بالمبادرة وسعادتهم بقرار المحافظة بانتظام عقد السوق وإقامته "يومين" بدلا من يوم واحد ،التي تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير االسلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم المتاحة و الممكنة لهم.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى تكليفات المحافظ "محمد هاني غنيم" باستمرار وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان انتظام عقد وإقامة الأسواق الأسبوعية، وتوجيهاته بمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات بشكل دوري لتقييم الأثر الإيجابي على المواطنين، وضمان تقديم الخدمات بالجودة المطلوبة،وذلك تحت إشراف ومتابعة وتنسيق تام بين الوحدات المحلية ومديرية التموين والوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة.