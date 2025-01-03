المعمل الجنائي: لا إصابات في حريق صالة ألعاب رياضية بالوراق

تجري جهات التحقيق في الجيزة، التحقيقات حول حريق نشب داخل صالة العاب رياضية بعقار بمنطقة الواق، واطلعت على تقرير المعمل الجنائي الذي بين ان الحريق التهم بعض الاجهزة ولكن لم يسفر عن وقوع اصابات، وطلبت تحريات اجهزة الامن حول الواقعة.

البداية باخطار تلقاه مامور قسم شرطة الوراق، من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من صالة العاب رياضية بكورنيش النيل، بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة امنية وبصحبتها سيارتي إطفاء دفعت بهم الحماية المدنية بالجيزة للسيطرة على الحريق.

وتبين بالفحص اشتعال النيران بصالة جيم بالطابق الثاني ببرج مكون من 10 طوابق وحاصر رجال الإطفاء مصدر الحريق دون خسائر في الأرواح.