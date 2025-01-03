«السبكى» يلتقي محافظ الإسماعيلية ويناقشان آليات الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية

التقى الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اللواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال، محافظ الإساعيلية، وناقشا خلال اللقاء آليات الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن مشروع التأمين الصحي الشامل يمثل أولوية استراتيجية لدعم وتطوير منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة، مشيدًا بجودة المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية ودورها المحوري في تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين، وأشار إلى أهمية الحفاظ على المستويات العالية من الجودة والتميز التي تتمتع بها تلك المنشآت، بما يعكس رؤية الدولة في تحقيق رعاية صحية شاملة ومتطورة لجميع فئات المجتمع.

هذا، وقد قام الدكتور رئيس هيئة الرعاية الصحية، ومحافظ الإسماعيلية، بتكريم الدكتور محمد سامي حامد، تقديرًا لجهوده المتميزة وتفانيه خلال فترة عمله كمدير لفرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، ولمساهماته الفعّالة في تطوير منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة، ودوره البارز في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمتعاملين مع منظومة التأمين الصحي الشامل.

وفي إطار مواصلة الجولات الميدانية المستمرة لرئيس هيئة الرعاية الصحية بعد حركة التكليفات الموسعة بالهيئة العامة للرعاية الصحية في 2025، زار الدكتور أحمد السبكي مستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة والمتخصصة بأبو خليفة، حيث تابع سير العمل واطّلع على جهود تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى، كما تفقد أقسام الطوارئ والرعايات المركزة والأقسام الداخلية بالمستشفى، واطمأن على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، مشددًا على أهمية مواصلة الالتزام بمعايير الجودة لضمان رضاء المواطنين.

كما اطلع رئيس هيئة الرعاية الصحية على تطبيق الأنظمة الإلكترونية المستخدمة بأقسام المستشفى المختلفة، مستطلعًا آراء الفريق الطبي عن أهمية تطبيق الأنظمة الرقمية اللاورقية، مؤكدًا على دورها الحيوي في تسهيل الإجراءات على المواطنين ومقدمي الخدمة الصحية على حد سواء، بما يعزز كفاءة الأداء ويضمن سرعة الاستجابة لمتطلبات المرضى.

فيما حرص الدكتور أحمد السبكي، خلال زيارته على استطلاع آراء المواطنين عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة وسرعة الاستجابة لاحتياجاتهم، مشيرًا إلى أن رضاء المواطنين يعد مؤشرًا رئيسيًا لقياس نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية أن مستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة والمتخصصة بأبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية، قدمت حتى مطلع 2025 ما يقرب من مليون خدمة طبية وعلاجية، وذلك منذ بداية تشغيلها، منها 110 آلاف خدمة بقسم الطوارئ، و213 ألفًا بالعيادات الخارجية، وأكثر من 15 ألف عملية وتدخل جراحي، لافتًا أن مستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة والمتخصصة بأبو خليفة، هي أول مستشفى تابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية يحصل على درجة الاعتماد القومية المعترف بها دوليًا من الإسكوا العالمية، فيما يضم المستشفى، 5 غرف عمليات كبرى و130 سريرًا على أحدث مستوى طبي عالمي، كما تضم أقسام للعظام والأورام والصدر وجراحات الوجه والفكين وجراحات التجميل والمخ والأعصاب والجراحات العامة.

وفي ختام الزيارة، أعلن الدكتور أحمد السبكي افتتاح مستشفى التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، وذلك خلال شهرين، لافتًا إلى توفير خدمات الغسيل الكُلوي بها لخدمة منتفعي التأمين الصحي الشامل بإقليم القناة.

هذا، ورافق الدكتور أحمد السبكي، خلال جولته التفقدية بمحافظة الإسماعيلية كل من: الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، اللواء هشام شندي، مستشار رئيس الهيئة للصحة الإلكترونية والطب الاتصالي، الدكتور وائل عمران، مستشار رئيس الهيئة لشئون الإمداد ومدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية، الدكتور مصطفى شعبان، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، الدكتور محمد سامي حامد، مساعد المدير التنفيذي لشئون التشغيل والموارد ومدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية، الدكتور محمد بدر، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية، الدكتور أيمن رخا، رئيس إقليم القناة ومدير فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء، الدكتور علي رفعت، مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية، الأستاذ عبدالرحمن سالم، مدير إدارة المتابعة والتقييم، الدكتور مهند عاطف، مدير إدارة الدراسات والبحوث، والدكتور محمد أيوب، عضو المكتب الفني للمدير التنفيذي للهيئة، إضافة إلى عدد من قيادات فرع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية .

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