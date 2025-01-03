قال جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، إن الغرب يلاحظ انخفاض قدرة أوكرانيا على الصمود في وجه الجيش الروسي ولا يستبعد انهيار دفاعات الجيش الأوكراني قريبا.

وأضافت الاستخبارات الروسية في بيان، حصلت عليه وكالة أنباء /تاس/ الروسية، اليوم الجمعة: "المعلومات المتاحة لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي تشير إلى أن النخب السياسية الغربية تلاحظ انخفاض قدرة الجيش الأوكراني على الصمود في وجه القوات المسلحة الروسية، ولا يستبعد انهيار دفاعات الجيش الأوكراني قريبا".

وجاء في البيان أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن تسعى إلى تجنب هذا السيناريو، مع التركيز على تسليم أسلحة أكثر تطورا، بما في ذلك الصواريخ الأبعد مدى.

وقال إن "البيت الأبيض يعترف بأن تزويد الجيش الأوكراني بالعتاد فقط لا يكفي لاستقرار خط المواجهة، وإن السلطات الأوكرانية أعدت بالفعل قرارا بخفض سن التعبئة إلى 18 عاما وستعتمده قريبا".

وتابع المكتب الصحفي: "طالبت واشنطن مؤخرا فلاديمير زيلينسكي بخفض سن التعبئة إلى 18 عاما، وأعدت كييف القرار وستعتمده قريبا".

وأضاف أن دول أوروبا الشرقية تستعد لموجات جديدة من اللاجئين الأوكرانيين بعد أن خفضت كييف سن التعبئة إلى 18 عاما.

وجاء في بيان المكتب الصحفي: "الغرب يدرك أن الصراع ذو طبيعة وجودية بالنسبة لروسيا ولن يتراجع، لقد كان من الواضح منذ البداية أن رفض كييف للتفاوض يدفع الأوكرانيين إلى المذابح، ويتبع زيلينسكي بإصرار مسار تدمير شعب أوكرانيا".

