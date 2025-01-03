الديوان الملكي الهاشمي يعلن وفاة الأميرة ماجدة رعد

أعلن الديوان الملكي الهاشمي الأردني، اليوم /الجمعة/، وفاة الأميرة ماجدة رعد، زوجة الأمير رعد بن زيد.

وقال الديوان الملكي - في بيان اليوم - إن جثمان الفقيدة سيشيع بالأضرحة الملكية، بعد صلاة العصر اليوم.

ولدت الفقيدة في في أربوغا بالسويد يوم الخامس من سبتمبر عام 1942، وتلقت تعليمها في مملكة السويد.

وانخرطت على مدى حوالي خمسة عقود في العمل التطوعي والاجتماعي لتوفير الخدمات الإنسانية الأساسية للاجئين والأيتام، وساهمت بتأسيس مركز الحسين للأيتام.

وترأست جمعية الحسين لرعاية وتأهيل ذوي التحديات الحركية، والتي أسست بهدف توفير حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة للتمتع بأكبر قدر من الاستقلالية والحرية والاعتماد على الذات، وتقديم البرامج التأهيلية لهم في مختلف مناطق المملكة، وإعداد الأطفال ذوي الإعاقة للاندماج بالمجتمع.