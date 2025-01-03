العثور على جثة موظف بالغردقة والأمن يكثف جهوده لكشف الملابسات

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، جهودها لكشف غموض العثور على جثة موظف داخل سكن العاملين بأحد المنتجعات السياحية بالغردقة.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، إخطارًا بالعثور على جثة موظف في العقد الثالث من العمر.

وتم إخطار جهات التحقيق للانتقال ومناظرة الجثة وموقع الحادث، وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقل الجثة وإيداعها مشرحة مستشفى الغردقة العام.

وتبين من التحقيقات الأولية، أن الجثة لموظف شاب بالقرية السياحية، يدعى مصطفى. ع. م، 24 عامًا، من مركز دراو محافظة أسوان، وعثر على جثته بسكن العاملين.

وأكد التقرير الطبي المبدئي، أن سبب الوفاة اختناق بشال قطني حول الرقبة، وتم إيداع الجثة لمشرحة المستشفى العام، وتولت النيابة التحقيقات.