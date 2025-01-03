"التنمية المحلية * أسبوع" نشرة الحصاد من 27 ديسمبر 2024 وحتى 2 يناير 2025

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 117 حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قامت بها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، خلال الفترة من يوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 وحتى الخميس 2 يناير الجاري 2025، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

*الجمعة 27 ديسمبر 2024*

عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعا موسعاً مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الصناعية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

*السبت 28 ديسمبر 2024*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، عن إنطلاق دورات الأسبوع الـ22 في الخطة التدريبية للمحليات بمركز التدريب بسقارة، الأحد الموافق 29/12/2024 والذي يشهد تنفيذ 4 برامج تدريبية مهمة تساهم في الارتقاء والنهوض بالإدارة المحلية وإعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل، وتُعزز ما لدى المتدرب من تحصيل علمي وقدرات ذاتية وخبرات مكتسبة ويضاعف من فرص التوظيف والإنتاج.

وشاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لزيارته إلي مدينة المحلة الكُبرى بمحافظة الغربية لتفقد في مجموعة من المصانع التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار متابعة موقف المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتتضمن فعاليات الزيارة الأتي:

- تفقد شركة مصر للغزل والنسيج ومنطقة المصانع القديمة بمدينة "المحلة الكُبرى".

- تفقد منطقة المصانع الجديدة بغزل المحلة وأعمال الإنتاج والتشغيل بها.

- أدلي رئيس الوزراء بتصريحات تليفزيونية عقب تفقد مجموعة من المصانع التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، أكد خلالها الانتهاء من المرحلة الاوغلي من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج والتكلفة الاجمالية لتنفيذ مراحل التطوير الثلاث تتعدي الـ 56 مليار جنيه.

*الأحد 29 ديسمبر 2024*

قامت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، يرافقها الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بجولة ميدانية موسعة في محافظة القاهرة، شملت افتتاح عدد من المشروعات والمبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات التموينية ودعم المواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

كما شاركت الدكتورة منال عوض، في الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية والذي ترأسه الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وبحضور عدد من السادة الوزراء والمسؤولين.

*الاثنين 30 ديسمبر 2024*

عقدت وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً مع الفريق أحمد خالد سعيد محافظ الإسكندرية بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعدد من قيادات الوزارة والغرفة وذلك لمتابعة جهود التوسع في نموذج "سوق اليوم الواحد" في كافة المدن بالمحافظات لزيادة المعروض من السلع الغذائية وتوفيرها بأسعار مخفضة وجودة مناسبة .

وشهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية واللواء مهندس مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع التوقيع علي عقد تأهيل ورفع كفاءة 9 جراجات بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة ضمن أنشطة المشروع القومي لتحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر فى محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ وذلك بتكلفة تقدر بحوالي 4.46 مليون يورو .

كما استقبلت وزيرة التنمية المحلية، الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث ملفات التعاون المشترك بين الجانين.

*الثلاثاء 31 ديسمبر 2024*

أعلنت وزارة التنمية المحلية عن حصاد أهم الإنجازات والأنشطة التي حققتها خلال عام 2024، والتي تنوعت في مختلف الملفات التي تمس حياة المواطنين اليومية على أرض مختلف المحافظات، وأشارت الوزارة إلى أن عام " 2024 " كان المواطن في قلب سياسات وتوجهات وبرامج عمل وزارة التنمية المحلية، وسعت الوزارة إلى مواصلة مسيرة التنمية على أرض جميع المحافظات.

وبعثت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، برقية تهنئة لكل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2025 .

كما عقدت الدكتورة منال عوض، اجتماعاً مع عدد من قيادات صندوق التنمية الحضرية ووفد من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات " والمكتب الاستشاري للبرنامج وذلك لمتابعة مقترحات تطوير ورفع الكفاءة العمرانية لبعض المناطق التجارية في المحافظات.

*الأربعاء 1 يناير 2025*

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في اجتماع مجلس الوزراء السادس والعشرون برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.

كما تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، خطابًا رسميًا من آنا كلوديا روسباخ، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، أعربت فيه عن امتنانها وتقديرها لدور جمهورية مصر العربية في استضافة الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، والتي انعقدت في القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024.

*الخميس 2 يناير 2025*

عقدت وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً مع الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل والمشروعات الجاري تنفيذها في نطاق المحافظة.

وشاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، لمتابعة سير العمل في عددٍ من الملفات، واستعراض الرؤية التنموية للمحافظة.

كما شاركت وزيرة التنمية المحلية، في لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، وكذا الوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بعدد من الموضوعات وملفات العمل المهمة.