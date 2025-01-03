محافظ الجيزة: ضبط ١٨ ألف قضية تموينية للمخابز وتحرير ٣١٩٤ محضرا لمنشآت مخالفة

اطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على تقرير يتضمن الانجاز النصف سنوى لمديرية التموين والتجارة الداخلية و الخاص بحصر نتائج الحملات التفتيشية لرصد المخالفات بأسواق المحافظة بالتعاون مع الأحياء والمراكز والمدن في النصف الثاني لعام ٢٠٢٤.



وثمن المحافظ على المجهودات الكبيرة التى تبذلها مديرية التموين بالجيزة من خلال التعاون المثمر مع احياء ومراكز ومدن المحافظة لضبط الأسواق ومنع تلاعب بعض التجار بالأسعار أو التعامل بالسلع والمواد التموينية وعدم الإلتزام بالأسعار المعلنة وغيرها من المخالفات التي تؤثر علي اقوات المواطنين .



وأشار محافظ الجيزة إلى أن حملات مديرية التموين أسفرت عن ضبط ١٨ الف و ١٧٩ مخالفة متنوعة فى مجالات المخابز البلدية والطباقي والمطاحن والبدالين التموينين والجمعيات الإستهلاكية ومحطات البنزين ومستودعات البوتاجاز والاسواق والمحلات العامة .



وأشار النجار إلى أن الحملات تمكنت من تحرير وضبط ١٤ الف و ٢٦٥ مخالفة للمخابز البلدية والطباقي والمطاحن لعدم الإلتزام بمواصفات وأوزان الخبز او التصرف في الحصص المقررة للدقيق المدعم وذلك بعد اثبات كافة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .



كما أشار إلى انه تم تحرير ٥٨٧ محضر تمويني لجمعيات استهلاكية وبدالين تموينين لعدم الإلتزام بصرف المقررات التموينية للمواطنين وتجميع بطاقات صرف مدعمه لافتا انه تم تحرير ٢٣٢ محضر تمويني لمحطات البنزين ومستودعات بوتاجاز لعدم الالتزام ببيع المنتجات بالأسعار المعلنة والتصرف في المقررات والحصص التموينية .



وأوضح المحافظ أن الأسواق والمحال العامة شهدت خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢٤ تكثيف الحملات الرقابية لضبط المنظومة السلعية حيث تم تحرير ٣١٩٤ محضر تمويني لمنشآت مخالفة بعد ضبط سلع ومنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي او منتهية الصلاحية او تخزين واحتكار السلع بقصد رفع اسعارها وعدداً من المخالفات الأخرى .

وجاءت ابرز الضبطيات في مجال الدقيق البلدى المدعم ضبط ٥٣٣٩ شيكارة بوزن ٥٠ كيلو ودقيق فاخر ٦٦٨ شيكارة بوزن ٥٠ كيلو و ٣٠ طن اقماح محلية و ٥١٣ كيلو نخاله ناعمه و ٤٦٩٤٢ لتر زيت طعام مجهول المصدر و ١٦٨١٠ كيلو سكر حر و ١٤٢٩ كيلو سكر تموينى و ٣٣٦٨٠ كيلو ارز حر و ١٥٧٦٥ كيلو مكرونة و ٤٥٢ زبدة مغشوشة و ١٩٧ كيلو سمن نباتي بدون بيانات و ٤١١ جبن منتهية الصلاحية و١٠٠٨٤ لتر خل و ٣٧٥٠ كيلو بقوليات و ٩٧٠ كيلو علافه و ٤٠٠ كيلو شاى و ١٦٩٣ طن مخللات و ١٢٠٩ طن عسل و١٩٥٠ كيلو ملح فاسد .



كما شملت المضبوطات بمجال السلع التموينية عن ضبط ٣٣٣٥٢ علبة سجائر متنوعة و ٨٢٥ علبة معسل و٥٩٠ عبوة تبغ و ٩٩٣ اسطوانات بوتاجاز منزلى و١٤٤ اسطوانة بوتاجاز تجارى و ٥٤١٣٠ لتر سولار و٤٢٥٠٠ لتر بنزين و ٤٨٢٠٩ لتر منتجات بترولية .



كما تضمنت المضبوطات فى مجال اللحوم والدجاج ضبط ١٥٤٢٢ كيلو مصنعات لحوم ولحوم مجمدة مجهولة المصدر و ٧٦ كيلو لحوم طازجة مذبوحة خارج المجازر و ٣٥ كيلو اجزاء دواجن مجهولة المصدر و ١١٩٥ كيلو سجق وعظام وأجنحة فراخ غير صالحة و ٥٣٦٠ كيلو اسماك وجمبرى دواجن مجمدة.

بالإضافة إلى ضبط ٥٣٦٠ كيلو أسمدة زراعية و ٤٠٠٠ كيلو عصائر بودر فاسدة و ٧٠٢٠ كيلو لين بودر و ٤٠٠ كيلو حلوى المولد و ٤٢١٦ كيلو حلوى اطفال و ٥٠ عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر و ٢٦٠ علبة معطر جو و ١٦٤ طن زيوت سيارات مغشوشة و ٢٥٩٢ قطعة صابون و ٢٠٠ كيلو صابون سائل و ٨٠ جوال سماد يوريا بوزن ٥٠ كيلو للجوال الواحد .



ووجه المحافظ مديرية التموين و الأجهزة التنفيذية باستمرار تكثيف جهود الرقابة وضبط الأسواق لضمان سلامة السلع المتداولة والمعروضة للمواطنين وتمشيط الأسواق حفاظاً على السلامة العامة.