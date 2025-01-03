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الجمعة 03 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

نصائح مهمة احرص عليها قبل الصيام المتقطع في شهر رجب المعظم

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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مع أول أيام شهر رجب المعظم يحرص الكثير من الأشخاص علي صيام أيام من الأشهر الحرم تقربا الي الله ، حيث يعمل  الصيام المتقطع على حرق الدهون حول البطن من خلال تنشيط السعرات الحرارية، وتحفيز حساسية الأنسولين  وذلك في أوقات فترة الصيام ، وفقا لما نشره موقع "healthline"، حيث يستخلص الجسم مكونات الجليكوجين ومنها يتحول إلى الدهون كمصدر للطاقة، يعمل الصيام على  تنظيم عمل الهرمونات مثل الكورتيزول والأنسولين مما يخفض من ظهور الدهون في البطن بكثافة.

ومع ذلك قد تفيد أوقات الصيام في رفع مستويات هرمون النمو، الذي يحفز عملية التمثيل الغذائي للدهون وبناء العضلات.

وهناك نصائح مفيدة هامة عليك المحافظة علي للقيام بها عند الصيام المتقطع وهي:
اختيار فترة صيام تتماشي مع نمط حياتك، مثل صيام عدد ساعات محددة من 8 ساعات الي 16 ساعة في اليوم علي مدار اليوم.

وذلك يعمل علي الحفاظ على الاتساق، وهو أمر ضروري لفقدان الدهون بصورة دائمة.

الأفضل تناول الأطعمة الكاملة المحتوية علي  البروتين والدهون الصحية والألياف. 

فهي تشعرك بالشبع دائما لفترة كبيرة  مثل تناول الخضراوات واللحوم بدون دهون والحبوب الكاملة والمكسرات في وجباتك.

تناول الماء بكميات كبيرة على مدار اليوم، وخاصة أثناء وقت الصيام، لرطوبة الجسم.

ممكن الصيام مع التمارين الرياضية البسيطة مثل المشي وركوب الدراجات والسباحة  لتحفيز حرق السعرات الحرارية و فقدان الدهون.

متابعة الوزن وضغط الدم والسكر لتقييم فعالية خطة الصيام الخاصة بك. 

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