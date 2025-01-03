مقتل الضابط بجهاز المخابرات الفلسطيني رشيد شقو

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الضابط في جهاز المخابرات الفلسطيني، رشيد شقو، لقي حتفه في حادث عرضي أثناء تأدية واجبه الوطني في مخيم جنين.

وفي سياق آخر، أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة عن استشهاد مدير شرطة غزة ونائبه إثر غارة إسرائيلية استهدفت خان يونس جنوب القطاع.

وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية قد شنت فجر يوم الخميس، غارات على عدة مناطق في قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 13 فلسطينيًا وإصابة العشرات. استهدفت إحدى الغارات خيمة تأوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، حيث استشهد 11 شخصًا بينهم أطفال ونساء، وأصيب 15 آخرون بجروح متفاوتة.

من جهة أخرى، استشهد شقيقان في قصف آخر نفذته قوات الاحتلال على شمال غزة، بينما تعرضت المناطق الغربية لمخيم النصيرات وسط القطاع لقصف مدفعي مكثف.

وتستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها على قطاع غزة، الذي بدأ في السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 45،553 فلسطينيًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى إصابة أكثر من 108،000 آخرين. ولا تزال فرق الإسعاف والطوارئ تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى آلاف الضحايا المحاصرين تحت الأنقاض بسبب شدة القصف والتدمير في العديد من المناطق.